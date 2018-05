FORTVILET FAMILIE: Idag skulle de ha begravet sin far Øyvind Fredriksen (57, t.h.). I stedet må datteren Therese Fredriksen (t.v.) og sønnen Tomas Friberg vente på hva som blir resultatet av morgendagens møte mellom polske og norske myndigheter. Her er de to med faren i et familiebryllup i 2015. Foto: Privat

Jobber på spreng for å få kisten med norske Øyvind hjem fra Polen

Publisert: 18.05.18 05:12

Fredag møtes norske og polske myndigheter for å finne ut hvordan kisten med avdøde Øyvind Fredriksen (57) kan komme hjem til Norge. Imens prøver SAS å finne ut hvordan kisten kunne havne i en begravelse i Gdansk i stedet for Mandal.

Det er en kinkig situasjon som norske og polske myndigheter skal forsøke å løse når de fredag møtes i Gdansk, får VG opplyst av SAS.

Fredag forrige uke havnet kisten med norske Øyvind Fredriksen (57) i Gdansk, etter at den var blitt sendt til den polske byen i stedet for til Mandal , hvor Fredriksen egentlig skulle begraves.

Det var en lang rekke med feil for at tragedien skulle bli et faktum: Først ble kisten feilsendt til Gdansk. Der ble den feilaktig overlevert til et begravelsesbyrå som ventet på en kiste med en polakk, sendt fra Norge. Deretter holdt begravelsesbyrået begravelse for polakken, men med kisten til Fredriksen. Denne ble lagt i en sarkofag, kisteliknende kammer eller krypt, etter hva VG får opplyst.

Flybytte kan ha ført til kistebytte

Den tragiske forvekslingen av to kister på Gardermoen forrige uke er ennå et mysterium. I skrivende stund har SAS 20 personer på saken.

– Den kan være både menneskelig og teknisk. Vi har en intern etterforskning gående for å få klarhet i dette, sa Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, til VG igår.

Det er etter hva VG kjenner til flere teorier om hva som kan ha skjedd.

Én mulighet er at flyet med Fredriksens kiste opprinnelig var rutet til Kristiansand, og at bakkepersonalet derfor valgte å la kisten bli i flykroppen. Deretter kan det ha skjedd et flybytte, og at flyet som skulle til Kristiansand ble rutet til Gdansk i stedet.

Ønsket å bli begravet i barndomsbyen

Også til Gdansk skulle det fraktes en kiste. Fordi det allerede lå en kiste i flyet, kan bakkepersonalet ha antatt at det var riktig kiste.

En annen mulighet er at datasystemet har skrevet ut duplikater av fraktsertifikatene. Dette anses imidlertid som lite sannsynlig, får VG opplyst.

I Gdansk ble kisten overlevert et begravelsesbyrå som ventet en kiste fra Norge med en avdød polakk. Deretter ble det gjennomført en seremoni - med feil kiste.

Da Fredriksen døde 5. mai i Tromsø, var hans ønske å bli begravet i hjembyen Mandal , hvor også sønnen Tomas Friberg (35) bor med sin familie.

– Vi jobber for å få ham hjem. Hurtigst mulig, sier SAS-informasjonssjef Johansen til VG.

