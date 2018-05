DØDE: Politiet startet etterforskning etter at en 21 år gammel mann ble funnet død utenfor et boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen i mars i år. Foto: Bjørn Erik Larsen / Bergens Tidende / NTB scanpix

Drapssak i Fyllingsdalen: Politiet vil rekonstruere fallet

Publisert: 16.05.18 03:53

Politiet vil onsdag be om forlenget varetekt for de to som er siktet for drap på en mann som falt fra en blokk i Fyllingsdalen. De vil også rekonstruere fallet.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland sier til Bergens Tidende at de vil be om at mor og sønn varetektsfengsles for fire nye uker. Hun begrunner fengslingen med at de kan ødelegge bevis i saken hvis ikke politiet har kontroll på dem.

Fram til denne uken har den 21 år gamle sønnen og hans mor, som er i 40-årene, sittet fullstendig isolert. 21-åringen sitter i Bergen fengsel, mens moren er flyttet til et annet fengsel. De kan nå omgås andre innsatte.

Høyland opplyser også at politiet har besluttet å gjennomføre rekonstruksjon i blokken der en 21 år gammel mann døde etter et fall fra 7. etasje natt til 23. mars i år. Det er ennå ikke bestemt når dette vil skje.

– På generelt grunnlag kan jeg si at en rekonstruksjon gir oss et mer konkret bilde av hva som har skjedd og hvordan det har skjedd, sier Høyland til avisen.

