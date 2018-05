TILTALT: Rettssaken mot Eirik Vad (t.v.) og Marius Groth går i Oslo tingrett de neste åtte ukene. Foto: NILS BJAALAND/PRIVAT

Påtalemyndigheten om Simmons-tiltalte: Forsøkte å drepe med bursdagsdrink

Publisert: 15.05.18 13:17 Oppdatert: 15.05.18 13:29

OSLO TINGRETT (VG) Én måned etter at Paul Simmons ble funnet død, mener påtalemyndigheten at de to tiltalte forsøkte å drepe en Oslo-mann (52) under hans egen bursdagsfeiring.

Påtalemyndigheten mener mannen ble forsøkt drept ved at han først ble servert en drink med sentralstimulerende midler.

Deretter skal han ha blitt nedkjølt ved med is som tiltalte Marius Groth hadde laget hjemme hos mannen, under påskudd av at den skulle brukes i drinker.

Metoden er den samme som påtalmyndigheten mener de to brukte til å drepe musikeren Paul Simmons (25).

Oslo-mannen (52) forteller i retten han ble kjent med Groth mens han sonet en dom i fengsel. Senere ble han også kjent med Vad gjennom Groth.

På 59-årsdagen sin, 9. mars 2015, ble han oppringt av Groth.

– Han spurte hva jeg skulle og jeg sa at jeg ikke hadde noen planer. De mente de kunne sette i gang med en slags overraskelse som en bursdagspresang, sier han i retten.

– Jeg var litt reservert, men de var veldig på at man ikke skulle sitte alene på bursdagen sin, at de skulle være gode kamerater og finne på noe med meg.

Bursdagsdrinker

52-åringen forklarer at han først ikke ante noe om hva som skulle skje, men at han, Groth og Vad etter noe frem og tilbake og flere telefonsamtaler ble enige om å dra hjem til ham.

På veien stoppet de innom en butikk og kjøpte blant annet snacks, røyk og blandevann til drinker. Vel hjemme skulle det blandes drinker, og fornærmede forteller at Groth mente de burde lage is.

– Jeg hadde ingen former eller noe sånt. Men han to tok brødposer som han fylte opp halvveis. Det var voldsomme mengder, forklarer mannen.

På spørsmål fra politiadvokat Christian Hatlo svarer mannen at han ikke reagerte noe videre på at Groth lagde isen.

– Der og da var det ikke noe jeg stusset på, men sett i ettertid kan man kanskje reagere på det med mengden.

– Ja, vi vet jo hva den ble brukt til, bemerker Hatlo.

«Bånnski»

Ifølge Oslo-mannen tok de tre like etter islagingen den første drinken.

– Vi sto der med hvert vårt glass i hånden og skulle skåle. Plutselig sier jeg bare «bånnski». Jeg mente at siden det var første drinken så burde vi styrte den.

Ifølge tiltalen ble fornærmede villedet til å innta de sentralstimulerende midlene Xanor og Rivotril.

– De var sikkert fornøyd med det forslaget der. En, to, tre, rett ned. Jeg smakte ikke på det før jeg hadde drukket hele glasset. Det eneste jeg stusset over var at det var lite alkoholsmak.

Mannen forklarer at han er usikker på om han rakk å smake på drink nummer to, og at det neste han husker er at han våknet opp på sykehus.

De to mennene som påtalemyndigheten mener drepte musikeren Paul Simmons (25) er også tiltalt for drapsforsøk på Oslo-mannen én måned senere.

Påtalemyndigheten mener de tiltalte denne kvelden forsøkte å dope ned Oslo-mannen for å så kunne svindle ham. Ifølge aktor Cecilie Schløsser-Møller var dette noe de hadde planlagt for å kunne tilegne seg minst 500.000 kroner.

Politiet mener de reddet livet til mannen da de gikk inn i leiligheten er han befant seg sammen med Eirik Vad og Marius Groth 9. mars 2015.

