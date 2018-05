GIGANTISK ENGASJEMENT: Gørill Godvik i Alta har fått over 60 000 medlemmer i sin støttegruppe på Facebook for Luftambulansen. Foto: Privat

Luftambulansekrisen skaper voldsomt engasjement på Facebook

Publisert: 06.05.18 15:54

INNENRIKS 2018-05-06T13:54:29Z

Gørill Godvik (52) i Alta var så opprørt over at norske ambulansefly står på bakken at hun startet en Facebook-gruppe. To døgn senere har antallet medlemmer passert 60.000.

– Dette handler om liv og død. Når syv av ni ambulansefly står på bakken, kan folk stryke med om de får et hjerteinfarkt. Det gjelder særlig her i Finnmark , hvor vi bare har to sykehus, og store avstander, sier hun til VG.

Det var iTromso.no som først meldte om det veldige engasjementet for Gørills facebook-gruppe.

Enorm respons

Hun er økonom, og arbeider som rådgiver i Alta kommune. Hun bestemte seg fredag ettermiddag å lage en Facebook-gruppe om krisen i luftambulansetjenesten. Søndag morgen passerte medlemstallet 49.000.

Nå stiger det med tusen hver gang jeg er inne, sier hun.

Medlemmene kommer fra hele landet:

– De kommer fra Bergen, Trøndelag og Svalbard, men naturlig nok flest fra nord. Tenk en situasjon hvor vi har en hjertedonasjon – og det må to fly i luften, ett for å frakte hjerte og ett for å få inn pasienten, da er vi i praksis uten ambulansefly for øvrig.

– Varslet krise

Godvik reagerer også sterk fordi hun mener dette er en varslet krise, som norske helsemyndigheter ikke har tatt inn over seg.

Krisen har oppstått i kjølvannet av at det svenske selskapet Babcock vant anbudet om luftambulansetjenesten i Norge. De skal overta fra neste år, men det skar seg da de skulle inngå avtale med pilotene som i dag flyr ambulansefly i Norge.

Babcock trakk seg fra forhandlingene, med den følge at av dagens piloter har sluttet som ambulanseflygere og fått seg arbeid i andre selskap. Resultatet er at Lufttransport AS, som i dag flyr ambulansefly, og tapte anbudet til svenskene, ikke har piloter til å bemanne flyene sine.

Vil ha flygerne tilbake

I helgen var helseminister Bent Høie i Nord-Norge, og lovet at militære helikoptre skulle settes inn ved behov.

– Men hva mener du, Gørill Godvik, er løsningen på krisen?

– Jeg mener at vi må gå tilbake til det gamle selskapet, de vante flygerne, som har erfaringen, som kan alle stedene, som vet hvor vindkastene kommer under innflyging til Pasvik. Anbudet fra Babcock var 47 millioner kroner billigere i året – men kvaliteten dårligere. I løpet av anbudsperioden på seks år, koster Lufttransport 300 millioner ekstra. Det er under halve sprekken på Stortingets byggprosjekt i Oslo, påpeker Godvik.

Alle godkjenninger

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, er overrasket over at Facebook-gruppen har vokst til 60.000 medlemmer.

– Det er veldig interessant, og viser stort engasjement. Det som er situasjonen, er at vi har gått til en offentlig anskaffelse, som vi har gjort flere ganger før over samme lest. Vi skal ha en fullt operabel luftambulansetjeneste når Babcock overtar neste år, og alle flygere skal ha nødvendige godkjenninger. De vil ikke få lov til å fly på norske kortbaneflyplasser uten det.

Seks fly operative søndag

Han avviser at bare to av ni fly er operative.

– I dag, søndag, er seks fly operative. Men situasjonen varierer i løpet av døgnet, pilotene går 12-timers vakter. Det er mitt ansvar at vi har en ambulanseflyberedskap, og både nåværende selskap og vinnerne har det nye anbudet har signert en gjensidig samarbeidsavtale for å sørge for at overgangen går uten problemer. Men jeg har ingen mulighet til å sette makt bak kravene når piloter slutter i selskapet og folk er syke. Nå har vi forløpende møter for å håndtere situasjonen, sier Juell.