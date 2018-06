HYPPIG KONTAKT: Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har ofte kontakt med hverandre. Dette bildet er fra minnemarkeringen etter Utøya-angrepet 22. juli i fjor. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Jens Stoltenberg taus om Aps velgerkrise

Publisert: 07.06.18 17:51 Oppdatert: 07.06.18 19:32

INNENRIKS 2018-06-07T15:51:52Z

BRUSSEL (VG) Mange i Ap drømmer om at Jens Stoltenberg kommer tilbake til norsk politikk når hans mandat i NATO går ut i 2020. Men Stoltenberg vil ikke si noe offentlig om krisen i Ap, som han ledet frem til 2014.

Stoltenberg har utviklet et standardsvar på alle spørsmål om å kommentere norsk politikk.

Det svaret ga han også til VG torsdag morgen, på spørsmål om Aps rekordlave oppslutning på VGs og Respons Analyse’s partimåling onsdag. Der fikk Ap støtte fra bare 22 prosent av velgerne, et fall på 2,5 prosentpoeng fra mai til juni.

Ingen andre planer

– Da jeg flyttet til Brussel og ble generalsekretær i NATO, bestemte jeg meg for å ikke kommentere norsk politikk. Det har jeg ikke tenkt å endre nå, sier Stoltenberg.

– Du oppfattes av mange som en mulig plan B som Ap-leder etter 2020?

– Jeg har ingen andre planer enn å gjøre en god jobb som NATOs generalsekretær, svarte han.

Men Stoltenberg brøt selv tausheten om norsk politikk da han ga ut sin selvbiografi i 2016 , «Min historie», som blant annet handlet om årene som statsminister og partileder.

Tett kontakt

Stoltenberg legger imidlertid ikke skjul på at han har tett kontakt med sine gamle partifeller i Arbeiderpartiet . Han er ofte hjemme i Oslo, og i sosiale medier er han stadig avbildet sammen med sentrale folk i Ap.

Den forrige Ap-lederen var også til innom på landsmøtene i Arbeiderpartiet både i 2015 og 2017.

Går i bursdager

Han går i bursdager til partivenner fra tiden i Ap, og han er sett i det offentlige rom sammen med etterfølgeren som partileder, Jonas Gahr Støre.

Men hva slags tanker han har om en ny karriere etter at engasjementet i NATO går ut i 2020, holder han tett for seg selv.

I fjor høst ba de 29 medlemslandene om at Jens Stoltenberg tar to nye år i NATO , etter at hans opprinnelige fireårsperiode utløper nå i 2018.

Tilbake og redde partiet?

Han har selv sagt at han ikke trengte lang betenkningstid før han takket ja, og er dermed NATOs øverste sivile sjef fram til september 2020 – som for øvrig er nøyaktig ett år før neste stortingsvalg i Norge.

Forrige lørdag skrev VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i en kommentar at Stoltenberg er ønsket hjem:

«I enkelte Ap-kretser har folk begynt å hviske om at Jens Stoltenberg må komme tilbake og redde partiet», skrev Skartveit.

Mens Jonas Gahr Støre som Ap-leder nå opplever at velgerne i stadig større flokker setter seg på gjerdet eller sier de vil stemme på partier lenger ut på venstresiden, ville Jens Stoltenberg være en formidabel motstander for den sittende statsministeren Erna Solberg (H) – om han er villig til å gjøre comeback i norsk politikk.