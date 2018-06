POTENSIELT STOR SKADE: Et lite bål kan få enorme konsekvenser i den knusktørre naturen. Her fra Huk i Oslo. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Trosser totalforbudet: Fikk 15.000 i bot for avfallsbål

Publisert: 06.06.18 15:09

Mange nordmenn virker ikke å ta totalforbudet mot åpen ild alvorlig. Det har ført til nok å gjøre for både politi og brannvesen i løpet av den glohete junihelgen som var.

Det varme været har ført til knusktørre gressletter og skoger, og det er innført totalforbud mot åpen ild i naturen i hele 14 av 18 fylker på grunn av meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare.

Tross ildrøde farenivåer er det langt fra alle som tar hensyn:

Før helgen ble opprydning på eiendommen en dyr affære for en person i Osloområdet, som ble tusenvis av kroner fattigere etter å ha fyrt opp bål på gårdsplassen.

– Det var et avfallsbål på en privat gårdsplass tett omringet av skog, og uten noe tilgjengelig slukkeutstyr. Hiver man nok på der kan gnistene bli noe større enn for engangsgriller, og det ble 15.000 i bot i den saken, forteller Dag Paulsen, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Flere har blitt bøtelagt

Han forteller at bøtesatsene for åpen ild tar utgangspunkt i 10.000 kroner, men justeres opp og ned etter alvorlighetsgrad.

– Det har blitt delt ut en del bøter både for engangsgrill, bål og avfallsbål, sier han.

I mai måtte også en grill-ivring haugesunder punge ut , etter å ha trosset forbudet.

Etter et par dager med kjøligere temperaturer er det igjen tid for å svette i Sør-Norge, og Meteorologisk institutt melder om mulighet for 30 grader flere steder torsdag. Også i helgen meldes det om «grillvær», og mye tyder på at utfordringene for brannvesen og politi derfor vil fortsette.

Politiet i Oslo opplyste at de i finværet forrige søndag måtte slukke 20 forlatte engangsgriller på badestranden Huk. Brannvesenet hadde det heller ikke roligere, og har 54 registrerte utrykninger i forbindelse med grill, bål og brann i søppelkasser i helgen som var.

– Fortvilt at folk ikke forstår

– Vi har hatt masse småhendelser som kunne blitt store om vi ikke hadde hatt tidlig varsling og kommet kjapt ut. Hvis noen er i tvil om det er skogbrannfare, så er det bare å ta en titt på alle skogbrannene vi har hatt i det siste. Dette er ikke «ulv, ulv», men høyest reelt, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Søndag førte bålbrenning til at to personer ble satt i arresten etter å ha nektet å slukke bålet de brant på Konglungen i Asker.

Hovtun forteller at brannvesenet har møtt mange som velger å ikke høre, eller som sier de ikke har hørt om forbudet.

– For oss så er det helt fortvilt at folk ikke forstår, og jeg vil si helt ubeskrivelig sløvt av folk at de ikke retter seg etter dette forbudet. Vi har forsøkt å være i media, henge opp plakater, fått alle butikkjedene til å henge opp advarsler, vært på patrulje, ute i sosiale medier, ja nesten prøvd alt, forteller han.

Så fort antenner engangsgrillen:

Hovtun tror mye av årsaken til at de taler for døve ører, er at få nordmenn har en stor skogbrann friskt i minnet.

– Det vi nå er i gang med er en stor folkeoppdragelse. Når det er fare for skogbrann, så må vi tilpasse oss. Det er trist for alle som får ødelagt grillturen, men tapet i forhold til en stor skogbrann er lett å bære, sier Hovtun og legger til:

– Dette er en svært unormal situasjon, og det er svært lenge siden brannvesenet har vært nødt til å være så tydelige på dette totalforbudet.

På Østlandet er faren for brann nå så stor at skogsbilveier er stengt flere steder. Ifølge Fredrikstad Blad har også Statens vegvesen valgt å stanse all kantslått i fylkene Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

Problemer også i regnbyen

I den vanligvis så våte vestlandshovedstaden er heller ikke et slikt totalforbud hverdagskost, og også der virker det som flere har problemer med å ta alvoret inn over seg. På Askøy utenfor Bergen var det nære på søndag, da en forlatt engangsgrill satt fyr på et område på åtte til ti kvadratmeter. Timer senere var et område på en annen øy i full fyr.

– I 18-tiden søndag hadde vi det som utviklet seg til en gress- og lyngbrann på Radøy, etter at noen hadde brent noe papir og smårusk. Der var brannvesenet ute i flere timer, og det ble opprettet straffesak mot vedkommende, forteller Ronald Drotningvik, vaktkommandør ved 110-sentralen i Hordaland.

– Det har vært litt bygeaktivitet i det siste, og det gir en falsk trygghet. De små, lokale regnbygene er ikke nok til å senke skogbrannfaren ennå. Vi trenger en skikkelig rotbløyte, altså regn over lang tid, sier Hovtun.

– Vi kommer til å si fra når skogbrannfaren er minimert.