DØMT: Imran Saber er kjent under kallenavnet «Onkel Skrue» i det kriminelle miljøet i Oslo. Foto: Markus Aarstad

Imran Saber dømt for heleri av Munch-litografi

NTB

Publisert: 04.06.18 13:53

Imran Saber (40) er i Oslo tingrett dømt til 75 dagers fengsel for uaktsomt heleri av Munch-litografiet «Historien» fra 1922.

Saber, blant annet kjent som Onkel Skrue og for sin tilknytning til Nokas -dømte David Toska, sto tiltalt i Oslo tingrett for å ha vært i besittelse av kunstverket Munch laget i 1922 . Bildet befant seg i en plastpose fra Rema 1000 da politiet gikk til pågripelse av en 58 år gammel mann fra Vestfold som nettopp hadde fått posen overlevert fra Saber.

I retten tilsto begge at de hadde vært i besittelse av bildet, men Saber fortalte at han trodde bildet hadde en lovlig opprinnelse. Etterforskningen hadde imidlertid avdekket at litografiet stammet fra et tyveri i november 2009. Saber fortalte at han på oppdrag av 58-åringen forsøkte å selge bildet til en tredje mann, men at vedkommende ikke hadde vært interessert.

Oslo tingrett konkluderte med å dømme Saber til 75 dager i fengsel og kunsthandleren fra Vestfold til fem måneders ubetinget fengsel.

I dommen står det blant annet at både Saber og 58-åringen hadde gjort for lite for å sjekke at kunstverket, med en verdi på mellom 500.000 og 800.000 kroner, ikke var stjålet. Begge omtalte seg som kunsthandlere i gråmarkedet, men retten mente de begge burde gjort mer for å avdekke bildets opprinnelse.

58-åringen innrømmet at han visste at bildet var stjålet, men sa i retten at han ikke hadde fortalt dette til Saber da han ba ham om selge det. Av den grunn ble 58-åringen dømt for grovt heleri, mens Saber slapp unna med uaktsomt heleri.

Saber satt i varetekt i 59 dager i forbindelse med etterforskningen og dommen blir derfor ansett som ferdig sonet av domstolen.