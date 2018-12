UTFORDRENDE: Værforholdene kan gjøre reisen vanskelig for bilister de kommende dagene. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Snø rammer Østlandet: - kjør forsiktig

Det vil de neste dagene komme mye nedbør, noe som kan føre til utfordrende kjøreforhold. - Det er viktig å holde blodtrykket nede i trafikken, advarer Vegtrafikksentralen.

Bor du på Østlandet eller i Telemark bør du være ekstra påpasselig dersom du velger å bruke bil som fremkomstmiddel de kommende dagene, skal vi tro meteorologene.

– Ja, folk må være forberedt på at det kan bli ekstra utfordrende i trafikken. Vi har sendt ut to gule farevarsler på vanskelige kjøreforhold. Det ene farevarslet gjelder for Østlandet onsdag og torsdag. Dette fordi veiene kan være rammet av underkjølt regn, noe som kan by på lokale vanskelige kjøreforhold. Det andre gjelder for Sørlandet. På fredag kryper nemlig snøgrensen nedover og regn vil bli til snø, sier vakthavende meteorolog, Martin Granerød på telefon til VG.

Ifølge han vil det bli snø i indre strøk og regn på kysten til og med fredag.

– Da vil temperaturen synke og det vil kunne falle hvitt også i kystområdene. Når temperaturen synker vil også nedbøren avta, sier han.

Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge vil derimot få opphold.

– På Vestlandet vil det komme sør-østlig bris og liten kuling utsatte steder. Det vil også kunne komme noe nedbør i Rogaland, sier han.

Advarer

Ifølge Vegvesenet skjer det hvert år om lag 80 ulykker med personskader i juletrafikken. I fjor mistet hele seks mennesker livet i juletrafikken mot to i 2016 og ingen i 2015 og 2014. Trafikkoppreatørene går derfor hardt ut og advarer nå alle som skal ut å kjøre bil før jul.

– Ja, det vil bli mye snø og utfordrende kjøreforhold. Det er viktig å være årvåken, ha god avstand mellom bilene og tilpasse hastigheten etter forholdene. Dersom man har mulighet, burde man kjøre utenom rushen for å unngå de høyeste trafikktoppene, sier trafikkoperatør Arvid Walstrøm til VG.

Veier som allerede er rammet av været, er Europavei 134 over Haukelifjellet og riksvei 7 over Hardangervidda . Her er det nemlig innført kolonnekjøring. Riksvei 7 ble i midlertidig åpnet igjen ved 22-tiden onsdag kveld.

– Det kan også bli glatt enkelte steder, så det er viktig å oppdatere seg på trafikkmeldinger før man legger ut på reise de neste dagene. Mat og drikke kan også vært lurt å ta med, da man må forvente seg mye kø enkelte steder, sier han.

Ifølge trafikkoperatør Tonje Halvorsen kan bilistene ikke forvente seg annet enn krevende kjøreforhold på vinterstid når man bor i et land som Norge.

– Den norske ustabile vinteren med snø, regn og smelting av snø, gjør det krevende - men det er jo sånn det er i Norge. Det er derfor viktig å ta det med ro og senke blodtrykket før man setter seg i bilen, oppfordrer hun.