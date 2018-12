FENGSLINGSMØTE: På lørdagens fengslingsmøte ble den siktede varetektsfengslet i fire uker, kunne politiadvokat John Skarpeid (t.v.) informere om. Den siktedes forsvarer, John Christian Elden (t.h), sier at mannen han forsvarer ikke erkjenner straffskyld. Foto: Hallgeir Vagenes

Elden om bombesiktet klient: Mener andre står bak

INNENRIKS 2018-12-09T12:55:23Z

Mannen som er siktet for politihusbomben mener at han er forfulgt av politiet i årevis. Etter at politiet aksjonerte mot boligen hans etter en bombetrussel i 2017, har han bodd i en trailer.

Publisert: 09.12.18 13:55 Oppdatert: 09.12.18 14:31

Litt over klokken ni onsdag morgen gikk alarmen på politihuset i Ski, da det ble åpnet en pakke som viste seg å være en bombe. Politiet mener bomben var ment for å drepe.

Etter to dagers intens jakt pågrep politiet mannen i 40-årene, som nå er siktet for drapsforsøk. Han er varetektsfengslet frem til 5. januar , med brev- og besøksforbud.

Advokat John Christian Elden sier at klienten hans ikke erkjenner å ha sendt pakken.

– Fengslingsgrunnlaget er primært faren for at han kan påvirke andre involverte. Og så lenge han sier han ikke har sendt pakken, så må andre være involvert, sier Elden til VG.

Bakgrunnen for fengslingen, er at retten i likhet med politiet mener det er sannsynlighetsovervekt for at det var siktedes håndskrift som var på pakken.

Tidligere brannmann

På forsommeren i 2017 skal han ha truet med sprenge blokken han har som bostedsadresse. Etter at politiet aksjonerte mot boligen hans i 2017, skal han ha flyttet han til en trekkvogn, skriver Dagbladet .

– Den saken er for lengst henlagt, men han har ikke villet utsette naboene for frykt fra nye angrep fra politiet. Dette har sammenheng med hans egne traumer etter tidligere glattcelleopphold.

I 2008 forskanset den siktede seg i en bil utenfor Lørenskog politistasjon, der han truet den gang med å sprenge en bombelignende gjenstand

– Før skadene som skjedde i forbindelse med en pågripelse i 2008, så var han en velfungerende trenet brannmann i sin kommune, sier Elden til VG, som ikke kan bekrefte om skadene oppsto i forbindelse med episoden på Lørenskog.

Politiet har tidligere forklart til VG at bomben bærer preg av at den er laget av noen med kunnskap, men at det ikke er snakk om en profesjonelt laget bombe.

Etter fredagens pågripelse undersøkte politiet leiligheten hans med bistand fra bombegruppen. Der fant de ingenting.

Se politiet undersøke den siktedes leilighet:

Føler seg forfulgt

Den siktede har forklart at han i flere år har vært i konflikt med politiet, som han har sendt minst 100 brev til de ti siste årene. Politiet sier at den siktede dukket opp som moduskandidat samme dag som bomben ble åpnet.

– Han skjønner at politiet ville ha tak i ham som såkalt moduskandidat, men han er klar på at han ikke har forsøkt å drepe noen slik han er siktet for, sier Elden.

– Politiet tok fra ham førerkort og dermed jobben i 2014 ut fra psykiske forhold, og han mener det inngår i forfølgelsen av ham. Han ble dermed uføretrygdet uten oppfølgning, sier forsvarsadvokaten.

Ifølge Dagbladet har mannen operert med flere ulike identiteter, både på nett og på postkassen hans på boligen ved Skedsmo.

– Hvorfor han har og bruker flere identiteter vet jeg ikke ut over at han beskytter seg selv, sier Elden til VG.

Se Elden fortelle om den siktedes mentale helse:

– Villig til å møte frivillig

Søndag ble han avhørt av politiet. Hva som kom frem i avhørene, har politiet vært sparsommelige med å dele.

– Han svarte på alt politiet lurte på i avhør i går og de hadde ikke flere spørsmål, så jeg vet ikke om de ønsker mer avhør eller når, sier Elden.

Politiadvokat John Skarpeid sier at politiet fredag var i dialog med Elden om et frivillig oppmøte fra den siktede, men at politiet pågrep mannen før dette fant sted.

– Han har ikke «villet overgi seg», men han var villig til å møte i frivillig avhør forutsatt at han fikk med meg som advokat i avhøret. Dette var avtalt med politiet, og jeg var på vei for å kjøre han til politihuset da han ble pågrepet, sier Elden.