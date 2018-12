KRITISK: Leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, mener justisministeren er passiv i sine svar om voldtekt. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tanja-saken: Justisministeren må svare Stortinget om voldtekt

Justisministeren får kritikk fra opposisjonen for å ha gjort for lite på voldtektsfeltet. – Han er for passiv, sier leder for Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap).

Dette er spørsmålene Wara må svare på: * Når vil Norge få en ny handlingsplan mot voldtekt slik Stortinget har vedtatt? * Hvordan er prosessen før en ny handlingsplan kommer i stand? * Kan statsråden redegjøre for hvorfor planen har blitt utsatt ?

– Justisministeren anerkjenner nok en gang ikke den kritiske ressurssituasjonen i politidistriktene. At 80 prosent av sakene henlegges er usedvanlig mye og dette bekymrer meg, sier Vågslid til VG.

I november fortalte VG historien til Tanja Arntsen, som anmeldte en voldtekt 23. oktober i 2015 . Hun måtte kjempe mot systemet i tre år for å bli trodd.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, viser til Tanjas historie når hun stiller spørsmål til Wara og skriver:

«NKVTS beskriver at det er ingen indikasjoner på at voldtekt har gått ned over tid. Voldtekt er grov kriminalitet. Det et politisk ansvar å sikre at det arbeides kraftfullt for å forebygge voldtekt, og sørge for at kvinner som har blitt utsatt for voldtekt får god helsehjelp og oppfølging i politiet og domstolene.»

Blant annet må justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) svare på hvorfor hvorfor handlingsplanen mot voldtekt har blitt utsatt flere ganger.

Ap om Justisministeren: - Passiv

Forrige søndag avslørte VG at det er store forskjeller i Politi-Norge . Fra 2015 til 2017 har politiet i Norge henlagt 3526 voldtektssaker.

Bare 614 anmeldte voldtekter endte med en rettssak. I Vest politidistrikt endte under én av ti saker i retten. I Nordland politidistrikt endte voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

I et intervju med VG denne uken sa Tor Mikkel Wara at politireformen ville føre til mindre forskjeller og bedre etterforskning av voldtektssaker, men at omorganiseringen av politidistriktene tar tid.

Han lovet også at en ny handlingsplan ville være klar i mars 2019.

Justispolitisk talsperson Petter Eide i SV er enig med Vågslid:

– Når vi ser at åtte av ti voldtektssaker blir henlagt, så er ikke dette lenger en politi-sak. Da er det en politisk sak. Det er frekt at han skyver ansvaret over på Riksadvokaten og politidistriktene. Hadde dette handlet om enkelttilfeller kunne han ha sagt at de skulle skjerpe seg, men dette gjelder hele landet. Da er det hans ansvar, sier han.

Eide tror ikke lenger på løftet til justisministeren.

– Vi har ventet på en handlingsplan mot voldtekt i fire år. Jeg tror ikke på at den kommer til å komme neste år, før den faktisk ligger på bordet.

Justisminister Tor Mikkel Wara sier at han kan forsikre Eide om at det jobbes godt med handlingsplanen.

– Dette er at arbeid jeg har prioritert høyt. Vi er godt i gang med utarbeidelsen av den nye handlingsplanen. Den blir ferdigstilt i mars 2019, sier han.

På spørsmål om hvorfor planen har blitt utsatt viser Wara til at det er snakk om et omfattende arbeid som involverer flere departementer.

Politiet brukte 252 dager på å etterforske Tanjas sak. Her forklarer de hvorfor:

– Jeg er lei av å vente

– Jeg har utfordret flere av justisministrene de siste årene på å få på plass en ny forpliktende handlingsplan mot voldtekt. Den forrige gikk ut i 2014. Jeg er lei av å vente, dette må Wara sørge for å få på plass, sier Vågslid.

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen lovet en ny handlingsplan 27. mai i fjor. Løfte kom etter en kritisk gjennomgang av kvaliteten på voldtektsetterforskningen av Riksadvokaten.

Den nye planen skulle ifølge ministerne bli mer «operativ og konkret» enn 2012-planen. Funnene fra Riksadvokaten skulle bli viktige i den nye handlingsplanen, lovet Amundsen.

VG har henvendt seg til departementet flere ganger det siste halvåret, uten å få svar. Først forrige uke kom løftet om at en ny plan vil være på plass i mars neste år.

– Vi krever et skikkelig etterforskningsløft og ikke bare er «løfte» om det slik regjeringen gir. Det er svært alvorlig signal til kvinner utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt at svært mange saker henlegges, at gjerningspersoner for strafferabatt på grunn av lang liggetid i politiet og at ventetiden i en svært krevende del av livet blir lang og usikker, sier Vågslid.

Justisministeren sier at det er vanskelig for ham å svare på hvorfor så mange saker er blitt henlagt.

– Hver historie er unik. Det er påtalemyndigheten som avgjør dette. Det jeg kan si er at alle voldtektssaker skal tas på alvor, gis prioritet og etterforskers med høy kvalitet. Ingen saker skal henlegges på grunn av dårlig etterforskning, sier han.