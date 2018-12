DREPT: En mann i 20-årene er siktet for drap etter at en mann ble funnet død på en privat adresse i Sandnes i Rogaland søndag morgen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ekspert om posting på nettforum før Sandnes-drapet: – Hvis ikke du gjør det, mister du all respekt

Mannen i 20-årene, som er siktet for å ha drept en annen mann i Sandnes, skal ha blitt oppfordret til å utføre drapet på et nettforum. Ikke uvanlig, mener ekspert.

Klokken 05.07 natt til lillejulaften fikk politiet en melding om en død person på en privatadresse i Sandnes . Mannen i 20-årene som ringte politiet ble rasket pågrepet og siktet for drap. Han har erkjent drapet.

Politiet opplyste til VG torsdag formiddag at dødsårsaken var hodeskader etter stump vold.

Bare et par minutter før skal mannen ha skrevet sin siste kommentar på forumet, om at han snart skal ringe politiet. Tidligere på natten skal han ha fortalt om planene og lagt ut bilder av drapsvåpenet og offeret. Underveis har han nærmest blitt heiet frem av andre brukere på forumet.

– Han har sagt til politiet at han har postet innlegg om drapshendelsen både før og etter drapet. Siktede har gitt forklaring på bakgrunnen for drapet og hendelsesforløpet, men vi ønsker ikke å si noe mer om hva han har sagt til politiet om det, sier påtaleansvarlig Fredrik Martin Soma til VG.

Denne formen for kommunikasjon er ikke noe nytt for voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen. Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Dette er typiske trekk innenfor destruktive kulturer som er fascinert av vold og negative ting, sier Bjørnebekk til VG.

– Jeg kjenner det igjen fra gjenger, som har visse kodekser, blant annet på feighet. Hvis du bryter ut av den kodeksen blir du betraktet som feig. De deltar i en eskalerende voldsprosess, og til slutt må personen gjøre handlingen, ellers har de helt mistet ansikt. Hvis ikke du gjør det er du ikke noe verdt som person og mister all respekt.

Ofte er det noen fellestrekk med dem som varsler denne typen handlinger på internett, mener hun.

– De kan ha vært borte i mye negative ting, opplevd krenkelser og har ikke så mye sosial kompetanse i ungdomstiden, sier Bjørnebekk.

Personer som lekker i forkant av alvorlige voldshandlinger, har ofte gått og tenkt på det lenge, forteller voldsforskeren.

– De klarer ikke å holde på det. De har overkontrollert i en periode og så sprekker det. Da kan det komme lekkasjer eller så utfører de handlingen. Det er i motsetning til de som er ukontrollerte, som gjør ting mer spontant og uplanlagt, sier hun og fortsetter:

– Fordi man går og holder ting så lenge inne kan det eksplodere når man får tilbakemeldinger.

– Send oss bilder

Forumet mannen i 20-årene postet på, 4chan, er svært kontroversielt, med nesten ingen regler for hva som kan publiseres.

Siktede har selv fortalt om innleggene i avhør, ifølge hans forsvarer. I tråden, som ble startet under to timer før politiet fikk meldingen om et dødsfall, kommer det mange svar.

En foreslår at han bare skal drikke et par øl til, se noen videoer og sovne. «Ikke ødelegg livet ditt, bror, gjør noe bra for deg selv», skriver en annen.

Men de fleste tar en annen tone. Han som har skrevet innlegget er en «faggot», skriver flere. Noen kommer med forslag til hvordan han kan gjennomføre drapet uten å bli tatt.

«Ønsk meg lykke til», skriver det som skal være den siktede mannen.

Så følger kommentarene:

«Å, faen, håper dette er ekte».

«Gjør det, pussy ».

«Lykke til. Send oss bilder når du er ferdig».

«[Siktede] er endelig en mann. Føles godt, mann».

– Blir oppfattet som feig

Når noen lekker planene sine om voldelige handlinger, ønsker de gjerne å få tilbakemeldinger, forteller Bjørnebekk.

– Så har det kommet reaksjoner som bare dreier seg om eskalering. Det rammer identiteten hans og han blir oppfattet som feig hvis han ikke tør det han har planer om.

«Hvis dette er sant, har vi drevet en mann til drap», skriver en i tråden. Andre kommenterer at de mener at det ikke er mulig å få noen til å ombestemme seg.

– Mens noen ser på det som en lek eller et spill og skjønner ikke alvoret i det. Det er en tosidig gruppeprosess der en person allerede har bestemt seg, men lekker til andre for å få reaksjoner.

De som er med på denne prosessen, er med på å styrke motivasjonen fordi man virker feig hvis man ikke fullfører, mener Bjørnebekk.

– Internett brukt i veldig stor grad til å komme med lekkasjer om store voldelige hendelser. Det kjenner vi fra skoleskytinger, der det er helt vanlig at de kommer med lekkasjer på internett.

Lekkasjer om Columbine

20. april 1999 drepte Eric Harris og Dylan Klebold 13 mennesker på Columbine High School i Colorado i USA.

Planene ble omtalt i forkant på Harris’ side på nettstedet AOL. Selv om politiet ble varslet, ble ingenting gjort.

Dette førte til en innsats for forebygging av skoleskytinger i USA, forteller Bjørnebekk.

– Det ble satt i gang forebyggende tiltak for å identifisere lekkasjer. De siste ti årene har 200 skoleskytinger blitt forhindret i USA fordi noen sier fra i stedet for å gi sånne tilbakemeldinger, sier hun.

Ofte kommer lekkasjen så lenge som et år på forhånd. Forumet der mannen i 20-årene postet sine drapsplaner, 4chan, har blitt brukt til å komme med trusler om eller fortelle om alvorlige hendelser før. Blant annet ble en ung gutt som skrev at han ville skyte andre elever oppdaget, fordi en kvinne i England leste det og tok kontakt med norske myndigheter.

– Så fant de frem til dataen og ip-adressen og klarte å identifisere personen som var i en vanskelig situasjon, og stoppe de forestillingene og tankene, sier Bjørnebekk.

I 2017 ble David Kalac dømt til 82 års fengsel for drapet på ekskjæresten Amber Coplin. Det var skjerpende for straffen at Kalac etter drapet publiserte bilder av offeret på 4chan. Drapet ble omtalt som 4chan-mordet, og bildene ble sett av flere av Coplins familiemedlemmer.

– Det vil aldri forsvinne, sa dommeren.

Forsvareren til mannen som er siktet for drapet i Sandnes, Vegard Bråstein, forteller at siktede har fortalt om innlegg på 4chan.

– Jeg kan bekrefte at siktede uoppfordret har fortalt om sin aktivitet på 4chan både før og etter handlingen, men han har foreløpig ikke gått inn på detaljer. Han fortalte også i avhøret at han fikk ulike tilbakemeldinger, også oppfordringer, sier Bråstein.

– Har han sagt noe om hvordan de tilbakemeldingene påvirket ham?

– Jeg har ingen kommentar til det.

Politiet vil vurdere om tilbakemeldingene siktede skal ha fått på nettforumet kan være straffbar kommunikasjon.