AVANSERT LAB: Norske Kripos har et laboratorium for sikring av elektroniske spor som er ledende i Europa, sier leder for avdelingen Steffen Thorkildsen, her i blå genser. Foto: KRIPOS

Fregattkollisjonen: Kripos henter ut data fra ødelagt elektronikk

INNENRIKS 2018-12-14T17:59:13Z

Kripos’ eget laboratorium er i gang med å hente ut data fra ødelagt elektronisk utstyr fra den havarerte milliard-fregatten KNM «Helge Ingstad».

Publisert: 14.12.18 18:59

Politiets teknikere er allerede sikkerhetsklarert via Forsvaret, og er i gang med elektronikken som er reddet ut fra den havarerte fregatten.

Reddes fra saltvann

– Noe av utfordringen her er at mye av datautstyret er skadet av sjøvann. Dette er nå transportert til Kripos, som nå har et svært bra laboratorium for å hente ut datamateriale fra skadd elektronikk, sier Karlsen.

Leder for Kripos’ seksjon for elektroniske spor, Steffen E. Thorkildsen, bekrefter at hans folk er i gang med utstyret som er hentet ut fra KNM «Helge Ingstad».

– Vi bistår Vest politidistrikt med utstyr hentet fra fregatten. De vil at vi skal håndtere og sikre dette. Det første og viktigste er å stanse saltvannet fra å ødelegge utstyret og datamaterialet i det. Dette gjøres etter bestemte prosedyrer ved bruk av ferskvann og ulike kjemikalier.

Han legger til at dersom det trengs sikkerhetsklarert personell for dette, så har avdelingen det allerede. Og han mener det er gode sjanser for å hente ut informasjonen som ligger lagret i utstyret.

Norge ledende

– Vi har over tid opparbeidet en av Europas ledende miljøer innen behandling av elektroniske spor. Vi har om lag 20 spesialiserte dataingeniører på nettopp dette, forklarer Thorkildsen.

Han forklarer utviklingen av denne Kripos-seksjonen med en langvarig satsing på området, med rekruttering av sivile folk med spisskompetanse, og egen intern opplæring.

– Vi får stadige forespørsler fra kolleger i mange land, og må veie disse oppdragene mot de oppgavene som foreligger overfor norsk politi. Så fra utlandet slipper kun de aller viktigste forespørslene gjennom hos oss, sier han.

Drap, overgrep og korrupsjon

Seksjonens oppdrag blir for en stor del å hente data fra mobiltelefoner – men også mye annet elektronisk utstyr.

– En årsak til at Norge er langt fremme her, er at Norge er ett av verdens mest digitaliserte land. Typen straffesaker som ligger i bunn for forespørslene er svært alvorlige, som drap og overgrep mot barn.

En utfordring er å holde seksjonen oppdatert rent teknisk:

– Utviklingen går så vanvittig fort. Derfor må vi hele tiden investere i oppdatering av folk og utstyr, sier Thorkildsen.