Ekstraordinært møte om millionmedisin mandag

Publisert: 08.02.18 15:12

Allerede mandag kan det avgjøres om norske pasienter får behandling med den nye og svært kostbare medisinen Spinraza.

Det skriver Beslutningsforum for nye metoder på sine nettsider. En av pasientene som venter på medisinen Spinraza er Thea Johnsen (2). Mamma Jeanett Johnsen sier til VG at hun nesten ikke tør håpe på et ja.

– Det har vært så mange møter med høye forventninger, at jeg ikke er veldig håpefull denne gangen, selv om en liten del av meg inderlig vil at det skal bli ja, sier hun til VG.

– Hva er din oppfordring til myndighetene før møtet på mandag?

– Jeg syntes de bør ta med seg at pasientene har ventet lenge nok. Nå må de åpne for behandling så fort som mulig. Vi har ikke tid til å vente lenger, sier Johnsen.

Fakta Spinraza * Spinraza er den eneste medisinen på markedet som har livsforlengende effekt for pasienter med den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi. * Per pasient koster behandlingen 7 millioner kroner første behandlingsår (syv sprøyter à 1 million kroner), og 3 millioner kroner påfølgende år (tre sprøyter per år resten av livet), ifølge Beslutningsforum. * Legemiddelprodusenten Biogen ga 10 barn den livsforlengende medisinen gratis mens den var til vurdering hos norske myndigheter. Disse får fortsette behandlingen, men nye pasienter får nei.

Kom med mottilbud denne uken

Den eneste tilgjengelige behandlingen for barn med den sjeldne sykdommen muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) er den dyre medisinene Spinraza. Medisinen har lenge vært i sentrum av en intens priskrig . Norske myndigheter mener prisen på medisinen er «uetisk høy» og vil ikke godta prisen som produsenten Biogen krever.

Siden oktober har prisen vært oppe til diskusjon.

Denne uken kom norske myndigheter med et mottilbud til produsenten, og flere kilder forteller VG at myndighetene og Biogen ikke lenger står så langt unna hverandre i forhandlingene.

Spinraza er blant verdens dyreste medisiner. Før rabatt og nye pristilbud ble vurdert, var prisen for hver dose cirka en million kroner. Hvilken pris det forhandles om nå, er ikke kjent.

Spinraza ble godkjent i USA lille julaften 2016, mens Europa ga medikamentet markedsføringstillatelse våren 2017. Norske myndigheter har forhandlet om medikamentet siden oktober 2017. Det er cirka femti barn med SMA i Norge.