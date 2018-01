FREDSPRISKANDIDAT: – Jeg kan bekrefte at vi har fått beskjed om en nominasjon, og at Trump er nominert. Men jeg kan ikke si noe om hvem som står bak nominasjonen. Det er konfidensielt, sier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning Foto: Alex Brandon / TT / NTB Scanpix

Trump nominert til Nobels fredspris

Publisert: 31.01.18 15:46

Det er på høy tid at russiske aktivister får Nobels fredspris, mener SVs Petter Eide. Før fristens utløp onsdag var også USAs president Donald Trump nominert i år også.

– Menneskerettighetene er satt under et enormt press i Russland, både med en stadig mer autoritær stat og med høyrekrefter som har liten respekt for individuelle rettigheter, sier Eide til NTB.

– Samtidig er det til dels straffrihet for å undertrykke menneskerettsaktivister og til og med ta livet av dem, sier SV-politikeren, som tidligere var generalsekretær i Amnesty Norge.

Han har samlet nominert opposisjonsavisen Novaja Gazeta, ved journalisten Elena Milasjina, organisasjonen Committee Against Torture, ved menneskerettsadvokaten Olga Sadovskaja, og den kjente menneskerettsaktivisten Svetlana Gannusjkina.

Til tross for gjentatte nominasjoner har ingen russer fått fredsprisen siden den siste sovjetlederen, reformatoren Mikhail Gorbatsjov, fikk fredsprisen i 1990.

Samtidig er president Trump igjen nominert til fredsprisen. Det sier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning til Nettavisen .

– Jeg kan bekrefte at vi har fått beskjed om en nominasjon, og at Trump er nominert. Men jeg kan ikke si noe om hvem som står bak nominasjonen. Det er konfidensielt. Jeg kan avsløre at det er en amerikaner, sier han.

Domstol

Eide har også nominert Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Domstolen er enormt viktig for å holde Europa sammen. Den binder sammen alle europeiske innbyggere i et slags lim, og det er 47 land som representerer domstolens autoritet.Samtidig har SV-politikeren nominert gjengangeren Edward Snowden, som i 2013 varslet verden om massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk.

Gjengangere

Eides partikollega Lars Haltbrekken har nominert FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– I en tid med 65 millioner på flukt og europeiske ledere som slåss om å bygge høyest murer, har UNHCR vist integritet i å stå opp for flyktningers rettigheter og være deres stemme, sier han til NTB.

Samtidig har SVs Arne Nævra nominert den syriske hjelpeorganisasjonen De hvite hjelmene.

Karin Andersen (SV) har nominert den kongolesiske legen Denis Mukwege og menneskerettsaktivisten Yanar Mohammed fra organisasjonen OWFI i Irak for deres kamp mot bruk av seksualisert vold som et virkemiddel i krig.

Kamp mot IS

Frps Himanshu Gulati har nominert de irakisk-kurdiske peshmerga-styrkene til prisen som ofte blir omtalt som verdens mest prestisjetunge.

– Uten peshmerga-styrkenes avgjørende kampinnsats i frontlinjen mot en av menneskehetens største fiender, Den islamske stat, så ville ikke terrorgruppens kalifat vært bekjempet i dag, sier stortingsrepresentanten.

Han understreker at peshmerga-styrkene bidro til å redde titusener av yazidier fra utslettelse i Sinjar-fjellene i Irak.

Komiteen klar – nesten

Etter mye fram og tilbake er nå Nobelkomiteen på det nærmeste klar. Det eneste usikkerhetsmomentet er Frps kandidat, men partiet har varslet at det vil komme opp med en erstatter for Carl I. Hagen om kort tid.

Stortinget nektet før jul Hagen å sitte i komiteen, fordi han er vararepresentant på Stortinget.

Vinneren av Nobels fredspris kunngjøres normalt i starten av oktober, mens prisen deles ut 10. desember i Oslo rådhus.

Selv om nominasjonsfristen går ut onsdag, kan medlemmer av Nobelkomiteen nominere kandidater fram til årets første møte, som blir holdt den siste uken i februar.