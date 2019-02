ELGEN: Etter flere besøk ved Universitetsbygget i Alta ble det besluttet å avlive den aggressive elgen. Foto: Olaf Opgård i Viltnemnda

Aggressiv elg skutt i Finnmark

Etter å ha skremt flere innbyggere måtte Alta-kjenningen til slutt bøte med livet.

– Dette er det du kan kalle en kjenning. Iallfall den siste uken. Dette var en ung elg, kanskje den var her i fjor som kalv, for da var det ku og kalv som gikk her, forteller Olaf Opgård i viltnemnda.

Om elgen ikke var på besøk ved universitet i fjor, så har den iallfall vært der flere ganger den siste uken.

Opgård forteller at han gjentatte ganger har blitt tilkalt for å jage bort elgen.

– Sist gang begynte den å jage meg, så jeg måtte gjemme meg et lekestativ!

Like ved Universitetsbygget ligger det en barnehage. Elgen har kommet dit tidligere for å spise av buskene.

– Her var den også for to dager siden. Da ble barna holdt inne i barnehagen, og da den begynte å jage meg besluttet vi at sånn kunne vi ikke ha det.

Elgen ble jaget bort, men onsdag kveld var den tilbake, og den var sinna.

Flere ringte inn til politiet å meldte fra om den aggressive elgen. Operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt forteller at det ikke er uvanlig at elgene tar turen inn mot bebyggelsen om vinteren.

– På vinteren trekker de inn for å få mat. Men det gikk til slutt ikke an å jage bort denne elgen, så da måtte den avlives, sier Pettersen.

Politiet ringte til Opgård, som gjorde seg klar til et skjebnesvangert møte med elgen.

– Flere begynte å bli redd for den nå. Det er mange som går inn og ut av universitetsbygget og den hadde begynt å løpe etter folk, forteller Opgård.

Da han ankom Alta sentrum sto elgen nok en gang inne i barnehagen og spiste av buskene.

– Elgen trekker jo inn hit for å få mat, men det er klart at når den skremmer folk på den måten og det ikke går an å jage den bort, så ble det besluttet at den måtte avlives.