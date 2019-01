GÅR: Knut Arild Hareide vil ikke lenger være parlamentarisk leder for KrF. Her på KrFs landskonferanse for få dager siden. Foto: Trond Solberg

Knut Arild Hareide trekker seg som parlamentarisk leder for KrF

INNENRIKS 2019-01-29T06:50:31Z

Tidligere partileder Knut Arild Hareide trekker seg som parlamentarisk leder for KrF. Hans Fredrik Grøvan blir ny parlamentarisk leder.

Publisert: 29.01.19 07:50 Oppdatert: 29.01.19 08:12

Det var NRK som først meldte om saken.

En samlet stortingsgruppe ønsket seg Knut Arild Hareide (KrF) som parlamentarisk leder, men Hareide ønsker ikke vervet. Geir Jørgen Bekkevold blir nestleder.

– Jeg er glad for at valgkomiteen og en enstemmig stortingsgruppe pekte på meg som parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe. Men etter grundige overveielser, og flere gode runder i stortingsgruppen, har jeg valgt å takke nei selv om det også har vært argumenter for å fortsette i denne posisjonen, sier Knut Arild Hareide i en pressemelding fra KRF.

En parlamentarisk leders hovedoppgave er å være førsteforsvarer i Stortinget.

– Jeg tror mange vil stille spørsmål ved mine intensjoner - både når jeg kritiserer regjeringen og når jeg forsvarer regjeringsprosjektet. Min spesielle rolle i veivalgsdebatten gjør det forståelig, og det har blitt tydelig for meg at det ville bli for krevende å utføre oppgaven som parlamentarisk leder på en god nok måte, sier Hareide.

Det er nå Grøvan som overtar roret som parlamentarisk leder.

– Jeg er sikker på at han vil ivareta gruppen på beste måte, og at KrF har fått den beste førsteforsvarer, sier Hareide.

For få dager siden møtte 400 KrF-delegater på den store landskonferansen på Gardermoen. Der kom det frem at flere KRF-ere tror det blir vanskelig å samle partiet igjen. Et parti som har mistet rundt 700 medlemmer de siste ukene.

– Det er mange i partiet som har bedt meg om å fortsette. For meg er det viktig at hele bredden i partiet blir ivaretatt og opplever at de kan bli med videre. Alle uansett oppfatning om veivalg skal kunne inneha alle posisjoner i KrF. Det er viktig for meg å understreke at denne beslutningen ikke handler om det, sier Hareide i pressemeldingen tirsdag.

Saken oppdateres.