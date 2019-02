BLE IMPOTENT: I 2017 mistet «Trollpikken» potensen fullstendig, etter at den ble knekt tvers av. Den ble etter et enormt engasjement gjenreist i all sin prakt sommeren 2017. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Lokker med «Trollpikken» på sex-liste: – Kan gi prestasjonsangst

På listen over de «hotteste» stedene for å la blodet bruse her til lands frister Visit Norway med både den potente fjellformasjonen og elskov i ekte viking-stil.

– Det er jo litt festlig. Jeg sa tidligere i dag at det ikke er så veldig hensynsfullt, for hvis du er der oppe sammen med kjæresten din eller partneren din, så er jeg redd « Trollpikken » som er så stor og staut kan gi prestasjonsangst, sier Kjetil Bentsen, lokalt kjent som «Trollpikkens far», etter å ha oppdaget fjellet i sin tid.

Han mener et besøk også kan være positivt, og at det kan fungere som «inspirasjon».

– Jeg tror det absolutt er å anbefale. Det er ikke så mye folk der oppe, så om man viser hensyn er det bare å kjøre på, ler Bensten.

– Risikosport

Å slå seg løs oppe på den knallharde stein-stasen mener Bentsen imidlertid at kan være «en form for risikosport».

– Da bør det være godt i tilfellet, for om det skulle gå galt så dør man i hvert fall lykkelig.

I 2017 mistet «Trollpikken» potensen fullstendig da den knakk. Ifølge entreprenøren som lappen den sammen igjen, er det imidlertid ingen fare for at en økt i det fri skulle føre til at den går opp i limingen.

– Jeg kan berolige folk. De kan trygt ta i bruk Trollpikken med rytmiske bevegelser uten fare for at den faller ned. Ikke bare har vi limt den med et spesielt superlim som vi bruker i tuneller, men den er boltet sammen etter alle ingeniørkunstens regler, sier administerende direktør i Bertelsen & Garpestad, Øyvind Langemyr, til Stavanger Aftenblad.

Visit Norways liste, med det som skal være seks opphissende reisemål i Norge, ble publisert i anledning det som skal være årets mest romantiske dag – Valentinesday.

I tillegg til «Trollpikken» frister Visit Norway med både «elskov under nordlyset», viking-sex, avsidesliggende hoteller, «glamping»-telt, og utendørs moro i boblebadet.

KAN GI PENE BARN: Ifølge Visit Norway er det tursiter som mener det å lage barn under nordlyset kan føre til «de vakreste og gladeste babyene i verden». Foto: Mæhlum, Ingun A.

Håpet å skape litt oppstandelse

Etter liste-publiseringen har selskapet fått mye oppmerksomhet, og står selv inne for at de har benyttet seg av det de beskriver som «et av de eldste triksa i boka».

– Jeg synes vi har brukt det på en delikat og morsom måte, uten at det har blitt vulgært, sier Katrine Mosfjeld i Innovasjon Norge til NRK.

Ifølge Mosfjeld har trikset funket, og mange har både skrevet om saken og klikket seg inn for å lese.

– Da gjør vi jobben vår. Vi laget det litt tabloid og håpet og skape litt oppstandelse, sier Mosfjeld.

Til ABC nyheter, som først omtalte saken, sier Mosfjeld at de med artikkelen ønsker å nå en yngre målgruppe.

– De som følger oss på Facebook er stort sett godt voksne damer. Om Facebook-siden vår var en person, så er den nok en dame på over 60 år, sier Mosfjeld og legger til at oppstandelsen listen kan skape kanskje kan tiltrekke seg yngre mennesker.