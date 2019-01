Jensen om lagmannsretten: – Det er å spytte på juryen

INNENRIKS 2019-01-28T14:05:46Z

I litt over en time gledet Eirik Jensen seg over at juryen hadde frikjent ham for narkotika-tiltalen. Gleden ble kortvarig, da fagdommerne valgte å sette kjennelsen til side.

Publisert: 28.01.19 15:05 Oppdatert: 28.01.19 15:17

– Hva skal en si? Jeg er jo skuffet selvfølgelig. Dette er vel blitt en prestisjesak.

Og det er vel ikke jeg som har gjort den til det, men man skal jo tydeligvis ikke dømmes av sine likemenn lenger, sier Jensen til pressen.

Den tidligere politimannen sier at han var rimelig fornøyd med juryens kjennelse.

– Det skulle jo gås en runde på denne korrupsjonsbiten i morgen, men det fikk vi ikke anledning til. Jeg syns, for å si det på enkelt norsk, det er å spytte på juryen det lagmannsretten nå gjør.

Jensens forsvarer John Christian Elden sier på sin side at han skal være forsiktig med å bruke sterke ord på det som har skjedd i retten mandag.

– Men jeg syns i hvert fall ikke så mye om det ut ifra hva lagrettens oppgave er. Det er en tilsidesettelse av den plikten som lagrettemedlemmene har og den samvittighetsfulle jobben de har gjort til å foreta en ren bevisvurdering. Når lagretten har sittet i seks dager, så er det åpenbart at denne saken rommer tvil og det er vanskelig å se hvordan lagretten kan sette det til side, sier Elden til VG.

Alle de tre fagdommerne mener det er utvilsomt at Jensen er skyldig, og brukte derfor unntaksbestemmelsen som gir dem mulighet til å sette en jurys kjennelse til side.

– Ja, det er deres oppfatning, men ut ifra hvilket bevisbilde? Det er det samme bevisbildet som lagrettemedlemmene har hørt og de er bedt om å ta stilling til det. De ble bedt om det av den samme lagmannen som sier at; her er det på den ene siden og på en annen side, dette er ikke klart, dette må dere avgjøre, sier Elden.

Juryens kjennelse satt til side

Kort tid etter klokken 13 mandag avsa Jensen-juryen sin kjennelse.

Juryformann Annstein Garnes sa at juryen svarer nei på spørsmålet om Eirik Jensen har medvirket til ulovlig innførsel av narkotika. Juryen svarte ja på spørsmålet om Jensen er skyldig i grov korrupsjon.

Glede spredte seg blant Jensens støttespillere etter juryens kjennelsen. På vei ut av rettssalen ha Eirik Jensen sin samboer Ragna Lise Vikre en stor, lang klem. Gleden var kortvarig.

Rett før klokken 14.30 avviste fagdommerne kjennelsen. De mener Jensen utvilsomt er skyldig. På ny klemtes Jensen og samboeren, men denne gangen var ikke klemmen preget av glede.

Fagdommerne Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull var enige om at kjennelsen skulle settes til side, og saken mot den tidligere politimannen behandles på nytt.

Har dratt hjem

– Jensen noterte seg juryens avgjørelse. Han var uenig i korrupsjonsdommen, sa Jensens forsvarer John Christian Elden etter at kjennelsen ble satt til side.

Elden forteller at Jensen nå drar hjem fordi det ikke skjer noe mer i dag som angår ham.

– Det er ikke noe fellende bevis som tilsier at han er skyldig. Da har juryen gjort jobben sin når de ikke har funnet dem. Det har vært en underlig seanse, sier Jensens forsvarer.

– Man har brukt lang tid på at juryen skal ta en avgjørelse. De har gjort en samvittighetsfull jobb. Så kommer man tilbake og sier «sorry, vi mener noe annet», fortsetter han.

Elden sier Jensen ikke hadde sett avgjørelsen komme, spesielt etter Heyerdahls rettsbelæring i forrige uke.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe har sagt han vil vente med å kommentere saken.

Her kan du se juryens kjennelse: