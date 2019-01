Åtte pågrepet i stor politiaksjon på Østlandet

INNENRIKS 2019-01-29T14:05:12Z

Politiet har siktet flere personer for hvitvasking og grov økonomisk utroskap mot flere selskaper.

Publisert: 29.01.19 15:05 Oppdatert: 29.01.19 15:20

I morges slo politiet til mot en rekke privatboliger og næringslokaler på Østlandet. Over 100 tjenestepersonell var involvert i aksjonen.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Den alvorligste siktelsen omhandler flere titalls millioner kroner. Flere selskaper er involvert, sier Marianne Bender, som er påtaleansvarlig for Økokrim til Dagbladet.

Til VG bekrefter Bender opplysningene, og forteller at saken først kom til Økokrim som tips fra Skatteetaten.

–Det har vært en omfattende aksjon, hvor totalt åtte er pågrepet. Vi har ransaket flere steder, både lokaler tilhørende selskaper og privatadresser, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim til VG.

Har du bilder eller informasjon om politiaksjonen? Tips VG her.

De pågrepne er mellom 20 og 60 år og politiet mener de er knyttet til hverandre gjennom det samme nettverket.

Bender i Økokrim sier til VG at de pågrepne er siktet fir tapping av selskaper, hvitvasking og heleri.

– Det er snakk om maler- og renholdsbransjen, sier Bender som understreker at arbeidslivskriminalitet er et satsingsområde for Økokrim.

Tirsdagens aksjon var et samarbeid mellom Økokrim, Oslo politidistrikt, Sørøst politidistrikt, Øst politidistrikt, Troms politidistrikt og Skatteetaten.

Bender ønsker ikke å kommentere de pågrepnes nasjonalitet.