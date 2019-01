PRISFALL: Prisene på drivstoff har den siste tiden blitt satt ned ytterligere. Enkelte steder var prisen på bensin nede i 13 kroner per liter. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Jojo-priser på drivstoff – her er det billigst

INNENRIKS 2019-01-31T20:27:29Z

Det var lenge billigst å fylle drivstoff mandag morgen, men slik er det ikke lenger. Bensinprisene svinger – og nå faller de ytterligere.

– Prisene forandrer seg hele tiden, men det går uansett ikke an å planlegge når vi må fylle. Noen ganger er vi heldige, men akkurat i dag var jeg ikke det, sier Hassan Rabhi til VG og peker på bensinpumpen, som viser at prisen ligger rundt 15 kroner literen.

Den siste tiden har det vært store svingninger på drivstoffprisen, og flere steder har fornøyde bilister kunnet fylle drivstoff for rundt 13 kroner literen.

Drosjesjåføren Rabhi forteller at han prøver å følge med på når og hvor drivstoffet er billigst, men at når tanken er tom er han nødt til å fylle.

E24 skrev torsdag formiddag at bensinprisene faller, og at prisen mange steder er fra 13 kroner literen.

Forrige uke jekket Circle K ned prisene sine, og nå har de nok en gang senket prisen. Denne gangen ble den veiledende prisen for 95 oktan-blyfri satt ned med 5 øre til 15,96 kroner. Prisen var på 17,14 kroner i oktober.

Prisen på diesel ble samtidig satt ned med 10 øre til 15,69 kroner.

Enkelte steder er bensin- og dieselprisene under 13 kroner.

– Akkurat nå er vi inne i en periode hvor det brukes mindre drivstoff på verdensbasis enn vanlig, og det er med på å holde bensinprisene lavere. Men i starten av februar reiser kineserne på ferie. Da pleier den globale etterspørselen også å øke noe, forklarer Thina Saltvedt i Nordea Markets til E24.

På pumpen ved siden av står Dagfinn Unhjem og fyller drivstoff.

Han forteller at han har lagt merke til at prisene svinger, men at det ikke gjør ham noe.

– Jeg bruker ikke bilen daglig, men hadde jeg brukt den til å pendle til jobb så hadde jeg nok brydd meg mer.

Må følge med selv

Det var lenge billigst å fylle drivstoff mandag morgen, men slik er det ikke lenger. Ifølge Faktisk.no er brutt og forbrukerne nå er nødt til å følge med på markedet selv.

Circle K forklarer at dette er et bevist valg de har gjort, både for å minske køen på pumpene søndag kveld og mandag morgen og for å gjøre det lettere for kundene å fylledrivstoff når de selv vil.

– Som et svar på kundenes ønsker vil vi endre hvordan vi prissetter drivstoffet vårt. Vi forsøker å få til jevnere priser hos oss gjennom uken, for dermed å gjøre det enklere for kundene å fylle når det passer dem best, sier Ada Helen Schjelderup, direktør for drivstoff i Circle K Norge AS i en pressemelding.

Torleiv Opland forteller at han aldri har fulgt med på når drivstoffprisen er lavest.

– Nei, jeg har aldri planlagt når jeg skal fylle drivstoff. Det blir heller at jeg fyller når tanken nesten er tom.

Han er enig med Unhjem at dersom han hadde brukt bilen til jobb hver dag, så hadde han brydd seg mer om prisene.

– Nå bor jeg jo i Oslo, så det blir til at vi bruker mye offentlig kommunikasjon. Jeg tror jeg fyller drivstoff to ganger i måneden, så da spiller det ikke en så stor rolle. Jeg bryr meg mer om strømprisen, sier Opland.

Lokale priser

Circle K-talsmann Knut Hilmar Hansen forteller at det er ulike faktorer som påvirker prisene på diesel og bensin. Innkjøpspris har mye og si, men også lokal konkurranse er avgjørende.

– Priskrig lokalt har mye å si for bensin- og dieselprisene. Noen steder er det veldig billig med drivstoff, andre steder er det dyrere, sier Hansen til VG.

Talsmannen sier han ikke kan gi noen oversikt over hvor i landet man får billigst drivstoff, og at dette varierer.

Hansen fortelleren at det ikke nødvendigvis er sånn at det lenger er mandag morgen eller søndag kveld der bensinprisene er på det laveste.

– Det kan like godt være en tirsdag eller en onsdag, sier Hansen.

– Billigst i byene

Sigurd Birkeland, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, forteller at diesel- og bensinprisene er mindre forutsigbare enn tidligere. Dermed har det blitt vanskeligere for forbrukerne å kartlegge hvilke dager prisene er lavest.

Han trekker også frem hvordan det er prisforskjeller i ulike deler av landet.

– Generelt ser vi at i områder der det er mange bensinstasjoner i nærheten av hverandre, er prisene lave. Stort sett er det billigst i byene og i områdene rundt byene, sier Birkeland.

– Hva er de beste rådene dersom man ønsker billig drivstoff?

– Det er vanskelig å gi noen gode råd. Det beste rådet er nok så enkelt som å følge med, og å fylle der man ser det er billig. Da vil det lønne seg for stasjonene å være billige, sier han.

Dette er prisene nå

Ifølge appen «BensinPris» er dette prisen på drivstoff akkurat nå:

Tønsberg: 12,59 kroner for literen blyfri 95 og 12,49 kroner for diesel på Automat1 i Sem i Tønsberg.

Namsos: 12,59 for blyfri 95 og 12,59 kroner for diesel på YX/ 7-Eleven.

Stavanger: 12,69 kroner for blyfri 95 og 12,57 kroner for diesel på 1–2–3 Mariero.

Oslo: 15,51 kroner for blyfri 95 og 15,721 kroner for diesel på Shell Bjølsen i Oslo.

Bergen: 15,84 kroner for blyfri 95 og 15,54 kroner for diesel på Circle K Kanalveien.

Tromsø: 16,47 kroner for blyfri 95 og 16,27 kroner for diesel på Shell Express.