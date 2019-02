FRELST: Levi Jensen i Brøstadbotn får flere hundre telefoner hver dag av folk som ønsker å bli frelst. Foto: Privat

– De roper Jesus inn i øret mitt, skriker halleluja og «glory to God»

Folk ønsker å komme i kontakt med predikanten Levi Jensen i Vestfold, men det er Levi Jensen i Brøstadbotn som får de over hundre samtalene hver dag.

Carina Hansen (Folkebladet)

Publisert: 15.02.19 15:45 Oppdatert: 15.02.19 15:56







Til Folkebladet forteller Jensen at han har fått slike telefoner lenge, men at det har toppet seg den siste tiden.

– Det var litt av og på i fjor hvor jeg fikk rundt fem samtaler om dagen. I desember doblet det seg og nå har det tatt helt av . De ringer i ett og jeg får flere hundre telefonsamtaler om dagen. De roper Jesus inn i øret mitt, skriker halleluja og «glory to God». Den siste timen har jeg fått 46 telefonsamtaler, fortviler Jensen.

Navnebror

Den Levi Jensen innringerne vil ha tak i, er fra Sandefjord og er en predikant, eller evangelist som han beskriver seg selv som. På hans Youtube-side skriver han at dette er en åndelig kanal som sprer evangeliet om Jesus Kristus. I videoene roper han ofte ut de ordtakene som Jensen hører i de telefonsamtalene han velger å ta.

– Jeg har måtte skru av lyden for bare å sjekke mobilen av og til. Om jeg ser noen på lista som jeg kjenner kan jeg ta den, men som regel tar jeg ikke telefonen når den ringer. Det blir bare for mye, sier Jensen.

POPULÆR: Predikanten Levi Jensen har blitt populær på sosiale medier og har en egen Youtube-kanal. Foto: Skjermdump

Et alternativ om å bytte nummer eller slå av telefonen har til nå ikke vært et alternativ.

– Jeg kan ikke bare slå av telefonen for den trenger jeg i forbindelse med jobb. Med alle de samtalene hender det at jeg ikke får tatt eller ser de jobb-telefonene jeg skulle ha tatt. Men hvis dette fortsetter må jeg skifte nummer, noe som er tullete for den bruker jeg i jobben, sier Jensen.

Slette nummer

Jensen har vært så plaget at han nå jobber for å få fjernet telefonnummeret sitt fra opplysningstjenestene.

– Jeg har fått tak i 180.no og Gule sider som har lovet å fjerne oppføringen innen 24 timer, sier Jensen.

Han har ikke vært i kontakt med sin navnebror, men har fått med seg at han har blitt populær på sosiale medier.

– Både på youtube er det masse video av han og den siste uka har han også dukket opp på Snapchat. Jeg forstår det slik at det er veldig populært å tulleringe han. Det kommer noen seriøse samtaler til han, men stort sett er det ungdommer som vil «kødde», sier Jensen.

Han forteller at familien og venner er satt ut av det som skjer.

– De sier jo det har gått helt over styr, det er litt «crazy». Nå håper jeg disse samtalene stopper opp. Hvis ingen av de som har ringt til nå har lagret nummeret, så går det nok bra, avslutter han.

I løpet av den 11 minutters samtalen Folkebladet hadde med Jensen, fikk han 14 samtaler på mobiltelefonen der folk ønsket frelse.

Folkebladet har også forsøkt å komme i kontakt med predikanten Levi Jensen i Sandefjord, uten hell.