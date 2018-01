LANGE DAGER: Lensmann Terje Krogstad i Ringsaker har fått en hektisk start på året. Det er mange som vil vite hva som har skjedd med Janne Jemtland. Foto: Geir Olsen, VG

Politiet må si nei: – Folk ber om å få lete

BRUMUNDDAL (VG) Flere personer har kontaktet politiet og bedt om å få være med å søke etter savnede Janne (36).

– Publikum er veldig engasjerte i saken. Det merker vi på mengden henvendelser og tips, og når vi er ute, sier Terje Krogstad til VG.

Han er lensmann i Ringsaker der det i kommunesenteret Brumunddal bor 10.000 personer.

For ti dager siden forsvant en av dem – tobarnsmoren Janne Jemtland (36).

Lensmannen forteller at det er flere som har henvendt seg til politiet og spurt om de kan være med å lete etter henne.

– Det har vi sagt nei til, og jeg tror ikke det kommer til å bli aktuelt på et senere tidspunkt heller. Søkene må gjøres av profesjonelle folk under ordnede forhold og når vi mener det relevant, sier han.

Renner inn tips

Lørdag opplyste politiet at de hadde fått inn over 60 tips i saken. To dager senere forteller etterforskningsleder Trond Blikstad at tallet er «betydelig høyere», og at det fremdeles «renner inn».

Senest mandag kom det inn tips i saken som politiet anser som relevante.

– Det trenger ikke være at man har sett noe mystisk eller merkelig. Det er like viktig hvem som har kjørt en strekning i dette tidsrommet og ikke har sett noe. Vi håper folk heller varsler en gang for mye enn en gang for lite, sier Krogstad.

Han oppfordrer spesielt folk som har dashboard-kamera i bilen til å ta kontakt.

– Opplever dere et press på å få saken oppklart?

– Vi har ikke opplevd det, men alle vi som jobber her, vil alltid finne ut av saker. Det presset legger vi på oss selv.

– Uhyggelig

I Brumunddals gågate, Brugata, forteller kommunens innbyggere om en situasjon helt utenom det vanlige.

– Det er sånne ting som du bare leser om i avisen, så det føles veldig merkelig å ha det så tett på kroppen. Det er uhyggelig, sier Svein Andersen (65).

Nå håper han politiets arbeid vil gi svar på hva som har skjedd med den forsvunne tobarnsmoren.

– Alle kjenner noen som kjenner noen, og sånt fører til spekulasjoner. Jeg synes ikke man skal spekulere i sånne saker, sier han.

Men at saken noen gang vil gi svarene som politiet leter etter, er Andersen slett ikke sikker på.

– Det vil i så fall være veldig trist, særlig for familien.

«Snakkis» i kommunen

Også Mette Manstad (41) forteller om et mysterium som diskuteres på jobben.

– Det blir et naturlig samtaleemne og noe mange lurer på. Vi sjekker hele tiden om det er noe nytt, men nå har det vært stille en stund, sier hun.

Også på Ringsaker videregående skole, der Aleksander Myreng (16) er elev, snakkes det mye om forsvinningen.

– Alt sammen virker så rart, og man hører så mye. Jeg håper vi får et ordentlig svar på hva som har skjedd, sier han.

Ventet et døgn med å lete

Det var Janne Jemtlands ektemann som meldte henne savnet etter at hun dro fra boligen i 02-tiden natt til 29. desember. Klokken 09.26 påfølgende morgen ringte han første gang til politiet.

– De som tok imot samtalen, oppfattet ham ikke som veldig bekymret eller som om situasjonen var akutt. Mer som en av mange telefoner politiet får, og som om han ringte inn for å spørre om politiet visste noe om hvor hun kunne være, sier Krogstad.

Først da ektemannen ringte tilbake dagen etter ble det «trykket på den store knappen», ifølge lensmannen.

Dermed gikk det nærmere to dager fra 36-åringen forsvant til politiet satte i gang leteaksjon.

