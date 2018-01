BAK LÅS OG SLÅ: 26-åringen fra Vestlandet beskriver oppholdet på farmen i Kenya som et mareritt. I et intervju med VG forteller han at han stjal og ruset seg mens han var på gården til Stiftelsen Ordet. I dag sitter han i fengsel, dømt for narkotika- og vinningskriminalitet. FOTO: MARIE VON KROGH.

Mannen ble lovet rusbehandling i Afrika. Han sier han havnet på kjøret på en grisefarm i Nairobi.

Publisert: 29.01.18 04:55

INNENRIKS 2018-01-29T03:55:29Z

21-åringen trodde han skulle få behandling for rusproblemene sine hos Stiftelsen Ordet i Kenya. Han forteller at han i stedet endte opp med å ruse seg på en grisefarm utenfor Nairobi.

– Det var et mareritt fra ende til annen. En syk opplevelse, sier mannen til VG.

14. desember 2012 fremstilles mannen som beskrives som notorisk vinningskriminell for varetektsfengsling i en by på Vestlandet. Politiet har funnet tyvegods i leiligheten hans, og ber om fengsling i inntil tre uker på grunn av gjentagelsesfare.

Så skjer dette: Midt under fengslingsmøtet settes en telefon inn i rettssalen. Per Svendsen, leder i Stiftelsen Ordet i Bergen, ringes opp, og over høyttaler får han anledning til å presentere stiftelsens behandlingsopplegg i Kenya for dommer, aktor og forsvarer.

I rettsboken fra tingretten står dette om den spesielle seansen:

Bekreftet at plass sto klar

– Siktede har i løpet av den siste uken fremskaffet en behandlingsplass i Kenya gjennom Stiftelsen Ordet. Siktede opplyste i retten at han ønsket og var motivert til behandling gjennom stiftelsen. Retten har gjennom forklaring fra daglig leder Svendsen fått en beskrivelse av den behandling siktede der vil bli undergitt, og Svendsen har også bekreftet at det står plass klar for siktede.

I desember i fjor avslørte VG at den familiedrevne Stiftelsen Ordet har tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser .

Lotteri- og stiftelsestilsynet avsatte i fjor høst hele styret i stiftelsen, og politianmeldte senere de tre familiemedlemmene som utgjorde styret. Det er også tatt beslag i stiftelsens verdier.

Fem år etter avgjørelsen i tingretten i 2012, møter VG mannen i et fengsel på Vestlandet. Der soner han en dom på atten måneders fengsel for narkotika- og vinningskriminalitet.

Det går aldri mange dagene uten at han tenker tilbake på de fem månedene han tilbrakte på Stiftelsen Ordets grisefarm i et av Nairobis slumområder.

Møttes utenfor kjøpesenter

– Moren min møtte Per Svendsen utenfor en butikk høsten 2012. På denne tiden var jeg nedkjørt på dop, og i samtalen overbeviste Per henne om at stiftelsens opplegg i Kenya kunne hjelpe meg, forteller mannen, som nå er blitt 26 år.

Da mannen var på besøk hos moren noen uker senere, var planene allerede lagt for at mannen skulle til Kenya.

– Da jeg kom inn i stua, satt Per Svendsen der. Han sa at jeg skulle til Afrika, sier han.

VG har sendt Per Svendsen en rekke spørsmål om Kenya-farmen, via hans advokat Erlend Øen. Advokaten skriver følgende i en tekstmelding:

– Per Svendsen har ingen kommentarer til e-posten.

Dro alene, uten penger

21. desember 2012 satt mannen på flyet til Nairobi. Alene, og uten penger, bankkort eller mobiltelefon.

– På flyplassen i Nairobi ble jeg hentet av en kenyaner som presenterte seg som oppsynsmann på stiftelsens grisefarm. Han kjørte meg til gården, og viste meg et rom der jeg skulle bo sammen med en kenyaner, forteller han i dette intervjuet med VG.

Mannen sier han allerede da begynte å ane uråd.

– Jeg tenkte at dette er helt sykt. Gården var veldig fattigslig. Doen var et hull i bakken, og dusjen var et hull under en vanntank der regnvann ble samlet opp. På kjøkkenet var det lite som fungerte. Jeg kunne heller ikke mye engelsk på den tiden, men Per hadde sagt at alt ville bli tatt hånd om.

Moren forteller til VG at hun betalte flere tusen kroner til stiftelsen for å finansiere sønnens opphold i Kenya. I tillegg betalte hun flybillettene.

– Opplegget virket bra

– Når man har en sønn som er narkoman og føler at man kjemper en kamp for at han skal komme i behandling, så virket dette opplegget bra, forteller hun.

Hun hevder Per Svendsen hadde lovet henne at han skulle følge sønnen på reisen til Nairobi. I en e-post til sønnens forsvarer, sendt 18. desember 2012, skriver hun:

– Vaksiner er allerede ordnet, og de er klar til å ta imot ham i Kenya. Har og snakket med Per Svendsen fra organisasjonen som bekrefter at han (Per Svendsen, red.anm.) kan reise fredags morgen fra Sola flyplass til Kenya med retur søndag.

Mannen sier at det tok tre uker før han «landet» og kom til hektene i Kenya. Det første han tenkte på, var å ruse seg, sier han.

– I Mathare-slummen fikk jeg tak i alkohol. Siden jeg ikke hadde penger, måtte jeg stjele. En gang gikk jeg inn i en butikk der jeg visste det sto en innsamlingsbøsse. Jeg sa til kvinnen bak disken at jeg skulle hente bøssen, og tok den med meg. Jeg brukte pengene til å kjøpe piller og hasj.

Andre ganger skaffet han seg penger ved å stjele grønnsaker fra farmen som han solgte på et lokalt marked, forteller han.

Var ruset nesten hver dag

– Hvor ofte ruset du deg der nede?

– Jeg begynte med det cirka en måned etter at jeg kom ned. Jeg slet veldig mentalt under oppholdet, og i starten ruset jeg meg tre ganger i uken i snitt. Etter hvert ballet det på seg, og på slutten var jeg ruset nesten hver dag.

Han innser at han utsatte seg for stor risiko ved å begå lovbrudd i det afrikanske landet.

– Det kunne gått veldig ille om politiet hadde tatt meg for salg eller bruk av narkotika. Men heldigvis gikk det bra.

Han forteller at maten de fikk på gården var veldig dårlig.

– Vi spiste stort sett maismel, ris og bønner. I fryseren lå det kjøtt som Per hadde kjøpt på det lokale markedet, men oppsynsmannen pleide å ta ut stikkontakten om natten, for å spare strøm, så kjøttet ble dårlig. Likevel måtte vi spise det. Det var helt forferdelig.

Ifølge 26-åringen tok det seks uker før han så noe til Per Svendsen i Kenya.

– Da kom han med hele familien. De bodde i en leilighet Per disponerte et par dager, før alle dro til Mombasa. Det virket som om de skulle på ferie. Dette skjedde en gang til mens jeg var der. En tredje gang kom Per alene.

Preget av lediggang

Mannen sier at oppholdet på farmen var preget av lediggang og få faste gjøremål.

– Det var noe merkelig med hele opplegget. Det var ingenting som minnet om rehabilitering.

– Flere ganger ble vi tatt med til lokale kirker. Under en gudstjeneste måtte jeg fremføre et vitnesbyrd, som Per filmet. Det satt 300 tilhørere i salen, og jeg følte meg presset til å snakke. Det var ubehagelig. En annen gang dro vi inn i slummen og snakket om Jesus over høyttaler.

I tillegg til oppsynsmannen ble en lokal mann betalt for å passe på og mate grisene, forteller 26-åringen. Noen av de andre kenyanerne som var på gården var rusmisbrukere, andre ikke, sier han.

– Jobbet du på gården?

– Nesten ikke. Noen ganger pløyde vi litt jord, og plantet poteter, mais og grønnsaker. Men selve gårdsdriften hadde Per egne folk til å ta seg av. Jeg drev dank det meste av tiden.

Havnet i fengsel etter hjemkomsten

Etter fem måneder bestemte han seg for å dra hjem til Norge. I hjembyen havnet han raskt på kjøret igjen.

– Jeg havnet på hospits, etter et kort opphold hos min mor. Etter en måned ble jeg varetektsfengslet igjen, og siden har jeg gått inn og ut av fengsel.

I stiftelsens årsregnskap for 2014 står det at stiftelsen driver med direkte rehabilitering og ettervern av rusmisbrukere, både i Norge og i Nairobi. Gården i Kenya er solgt, og etter det VG får opplyst undersøker Kemneren i Bergen nå omstendighetene rundt salget av farmen.

26-åringen beskriver oppholdet i Afrika som et mareritt.

– Jeg hadde absolutt ingen nytte av oppholdet på farmen. Jeg følte meg som en fattig slumgutt mens jeg var der. Det var en syk opplevelse.

31. mai 2013 – kort tid etter hjemkomsten fra Nairobi – fremstilles mannen for varetektsfengsling i hjembyen. I kjennelsen slår dommeren fast at oppholdet i Kenya ikke har vært til hjelp.

– Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede til tross for oppholdet i Afrika ikke synes å ha blitt kvitt sitt rusproblem, og at det lett medfører også annen kriminalitet for å finansiere misbruket.

En måned senere, 28, juni, varetektsfengsles han igjen, etter å ha begått nye lovbrudd. I kjennelsen skriver dommeren:

– Til tross for løslatelse fra varetektsfengsel for å gjennomføre om lag fem måneders rusbehandling i Kenya, hvor han opplyser også å ha holdt seg rusfri, begår han igjen ny kriminalitet av samme art og karakter som før varetektsfengsling og påfølgende rusbehandling, bare dager etter retur til Norge.

Aktor: – Måtte frigjøre fengselsplass

Politiadvokat Vivild Bredal i Sør-Vest politidistrikt var aktor under fengslingsmøtet i desember 2012. Hun sier mannen ble løslatt fra varetekt for å frigjøre en varetektsplass.

– På denne tiden var det stort press på varetektsplasser. Politiet valgte å fengsle en annen person, som vi mente det var viktigere å fengsle, og derfor ble mannen løslatt før varetektstiden gikk ut.

Stian Eskeland var forsvarer for mannen under fengslingsmøtet i desember 2012. Eskeland, som nå er politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, sier at opplegget som Per Svendsen presenterte virket bra.

– Filosofien var at misbrukerne skulle jobbe på farmen og bli rusfrie ved å ikke ha tilgang på narkotika, sier han.

Ifølge Eskeland ga Per Svendsen et positivt inntrykk da han forklarte seg i retten.

Forsvarer: – Ville ut av fengslet

– For min klient var det forlokkende å dra til en farm i Kenya, fremfor å tilbringe julen i varetekt. Og min jobb som forsvarer var å få ham ut av varetekt, sier Eskeland.

VG har snakket med en mann som var på grisefarmen i Nairobi samtidig med den 26 år gamle vestlendingen. Han vil ikke la seg intervjue av VG, men sier at han hadde veldig bra utbytte av å være hos Stiftelsen Ordet.

For tre år siden sto en tidligere rusmisbruker frem i en avis på Østlandet for å fortelle om oppholdet i Stiftelsen Ordet. Om de to turene til Afrika, skrev avisen:

– Sammen med «guttane» har han vært på safari på Masai Mara, dykket i Indiahavet, holdt krokodille og pytonslange i Mombasa og bodd på bondegården som Stiftelsen har i Kenya. Gården drives av kenyanske gutter som trenger hjelp til å komme ut av rusmisbruk.