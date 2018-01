ØKT DIESELAVGIFT: Den «nye» regjeringen åpner for økt veibruksavgift på diesel. Foto: JAN PETTER LYNAU

NAF tordner: Må ikke finne på å øke dieselavgiften

Publisert: 14.01.18 18:58

INNENRIKS 2018-01-14T17:58:54Z

En økning i dieselavgiften vil være svært urettferdig for dem som bor utenfor byene og ikke har mulighet til å dra nytte av de store avgiftsgodene som gis elbilkjøperne, mener NAF.

Bileierorganisasjonen ber den nye, blågrønne regjeringen om å parkere punktet i den politiske plattformen som åpner for å øke dieselavgiften dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

– Dette vil slå veldig urettferdig ut for dem som allerede har dieselbiler. Allerede nå føles det urettferdig for de mange som bor i distriktene og ennå ikke har fått tatt del i elbilgleden og avgiftsfordelene, fordi det ikke er elbiler i markedet som kan fylle deres transportbehov ennå. De som bor i og rundt byer vil dermed være enda større vinnere, sier kommunikasjonssjef i NAF , Inger Elisabeth Sagedal.

– Kjør dieselbilen med god samvittighet

Hun ber regjeringen huske på at det er mange dieselbiler i folks eiendom, og at bruk av dieselbiler i distriktene er viktig for klimaet.

– Folk kan kjøre dieselbilen med god samvittighet. Dieselbiler er en utfordring for byene, men er best for klimaet på når man skal kjøre langt, og er relevante for mange, sier hun og legger til at NAF har tro på at stadig flere vil kjøpe elbiler når det kommer mer relevante modeller som også kan fungere for store familier over lengre distanser.

Bekymret for verditap

Norges Bilbransjeforbund (NBF) mener en tilstramming overfor dieselbilene kan forsinke overgangen til nullutslippsbiler.

– Hvis regjeringen gjør bilene som allerede er på veien så lite attraktive at de blir verdiløse og påfører eierne store tap, vil det være mange som ikke har råd til å kjøpe seg en ny nullutslippsbil. Dette vil forsinke overgangen til nullutslippsbiler, sier kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland.

Det kan ikke være slik at ingen vil ha en brukt dieselbil i 2022. Da er det to millioner biler som ingen vil ha, understreker han.

– Regjeringen må være forutsigbare. Bilbransjen kommer til å nå målet om at det bare skal være salg av nullutslippsbiler i 2025, men det avhenger ikke utelukkende av norsk avgiftspolitikk, men at bilindustrien utvikler og leverer modeller, noe alt tyder på at det vil gjøre, sier Steinsland.

Zero: Riktig vei

Miljøstiftelsen Zero mener det viktigste virkemiddelet for å nå 2025-målet er økt CO₂-avgift på biler og videreføring av elbilfordeler.

– Dette slår regjeringen fast at de vil gjøre. Å øke avgiften på drivstoff er med på å gjøre fornybart drivstoff konkurransedyktig, sier fagansvarlige for transport, Kari Asheim, til VG.

Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu, sier at det er viktig at regjeringen vil satse på rask utbygging av ladeinfrastruktur.

– Flere ladestasjoner både der folk bor og ferdes må på plass så raskt som mulig. Husk at vi skal fra en markedsandel på 21 til 100 prosent på syv år, sier Bu. Om forbrukerne skal velge elbil i så stor grad de neste årene, har vi ingen tid å miste.

