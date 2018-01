KAN HA REDDET LIV: At bilen som ble truffet på siden ble delt i to, kan ha hindret at energien fra sammenstøtet forplantet seg til personer i kupeen, og gjort større skade, konkluderer VWs teknikere. Bildet er tatt like etter ulykken 13. november. Foto: JOACHIM KROKEN ÅSEBØ, Møre-Nytt

VW om Passat som ble revet i to: Karosseriet fungerte etter hensikten

Publisert: 11.01.18 11:53

INNENRIKS 2018-01-11T10:53:35Z

Kollisjonen var så voldsom mellom de to Passatene, at den ene revnet på midten. Volkswagen-importøren konkluderer med at det ikke var noe i veien med bilen, tvert om.

Det lå farlig slaps på veien i Barstadvika mellom Ørsta og Ålesund denne mandagen, 13. november i fjor. Den nokså nye, siste modell VW Passat kom i god fart, men ifølge vitner på sommerdekk, og nettopp dekkvalget kan ha vært utslagsgivende for at bilen mistet veigrepet, kom i rotasjon og traff den møtende, noe eldre Passaten på tvers.

Bilister som kom til, fant den bakre delen av Passaten ute i terrenget, mens forparten sto på veien. Her krabbet en forslått fører ut. Han hadde ikke hatt noen i baksetet.

– Jeg trodde jeg kom til en dødsulykke, men så kom føreren av den delte bilen krypende ut, fortalte yrkessjåfør Per Arne Knardal (38) til VG.

Nå foreligger den tekniske vurderingen fra VW-importør Harald A. Møller-konsernet, som VG får sendt i e-post fra kommunikasjonssjef Anita Svanes.

De peker på at hastighetene ser ut til å være forholdsvis høye, og at ulykken skyldes at den ene bilen kommer i rotasjon. Den blir truffet omtrent midt på venstre bakdør, mellom B-stolpe og C-stolpe.

Importørens teknikere mener at måten bilen er bygget på, nettopp skal fungere slik vi ser her.

De skriver:

– Karosseriets primære sikkerhetsforsterkning ved sideskade virker å ha fungert etter hensikten. Bilen har delt seg mellom to forsterkninger mot sidekollisjon, og det er en kombinasjon av ren avrivning av stål og noen sveisepunkter som er revet av.

Enorme krefter

De slår fast at kollisjonen har vært voldsom:

– Kreftene som har påvirket bilene har vært konsentrert om et lite treffpunkt og påført energimengde er stor. Kombinasjonen av dette og treffpunktets plassering har ført til at bilen har delt seg. Her snakker vi om enorme krefter fra den roterende bilen i stor hastighet som møter den andre bilen i stor hastighet.

VW-importøren mener også at folk inne i bilen kunne blitt mye mer skadet om bilen ikke hadde gitt etter:

– Dersom ikke noen deler av bilen hadde gitt etter i slike sammenstøt, så er det stor fare for at energien ville blitt overført til personer i bilen med mye større kraft.

Fratatt førerkortet

Føreren av bilen som kom i rotasjon, ble fratatt sitt førerkort på stedet, noe han nektet. Ålesund politikammer tok da beslaget til retten, og fikk medhold i å frata ham førerkortet frem til mars. Saken er ikke påtalemessig avgjort, sier politiadvokat Arnt-Erik Oust ved Ålesund politistasjon.

Hverken VW-importøren eller fabrikken i Tyskland har gjort nærmere undersøkelser, og heller ikke noen av de norske etatene har etterspurt nærmere gransking av ulykken. Vegvesenets egen analysegruppe har ikke gått inn i saken, fordi de bare studerer ulykker med dødelig utfall.

– Med så store krefter konsentrert om et lite treffpunkt, så har forsikringsselskapet, Vegvesenet, fabrikken og importør konkludert med at dette ikke er noe som har behov for ytterligere gransking. Det er ikke funnet noen grunn for å mistenke svakheter i hverken konstruksjon eller materialer, skriver Møller-konsernets kommunikasjonssjef Anita Svanes i en e-post til VG.

