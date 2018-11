SAMMEN OM BUDSJETTET: KrF-ledelsen med Olaug Bollestad, Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad presenterte kravene til statsbudsjettet sammen fredag formiddag. Budsjettopplegget ble laget før partiledelsen gikk hver sin vei i regjeringsspørsmålet. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

KrF krever skatteøkninger i statsbudsjettet

INNENRIKS 2018-11-09T09:30:53Z

KrF vil at Solberg-regjeringen skal øke skattene med 2,5 milliarder kroner i 2019, for å støtte regjeringens statsbudsjett. Partiet krever 3200 kroner mer i året i barnetrygd fra 2019.

Partiet spiller ut barnetrygd-kortet i sitt første møte med den regjeringen som KrF ønsker å bli en del av.

– Det vi legger fram er et gjenkjennelig KrF-budsjett, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF har tidligere presentert sin modell for at økt barnetrygd skal betales med skatteøkninger i den øvre delen av trinnskatten. Det har Høyre og finanskomiteens leder Henrik Asheim så langt avvist.

Men Høyre har samtidig sagt seg villig til å diskuterte nivået på barnetrygd, som KrF har lagt som en av inngangsbillettene for å bli med i et regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.

Nok skattelettelser

– Vi har vært med på skattelettelser på mellom 22 og 25 milliarder kroner. Vi vet at skattelettelser er viktig for Høyre og Frp, men vi mener at dette er gode prioriteringer for fellesskapet, sier avtroppende partileder Knut Arild Hareide.

Han sier at finansminister Siv Jensen (Frp) bør være glad for at partiet støtter reduksjonen i selskapsskatten, selv om kravet om skatteøkning vil være vanskelig å svelge for Fremskrittspartiet.

20 års stillstand

– KrF prioriterer familiene og vil foreslå at Norge for første gang på over 20 år øker barnetrygden. I tillegg bedrer vi barnehagenes kvalitet ved å styrke bevilgningen til barnehagenormen og styrker skolen med flere lærere tidlig i grunnskolen, når mulighetene for å lære er størst. Vi foreslår også en ny mentorordning for nye lærere, sier Ropstad.

Det andre hovedkravet er å få regjeringspartiene med på endringer i abortloven, trass i sterk motstand internt i alle partiene.

Statsminister Erna Solberg (H) har imidlertid lovet KrF nøye forhandlinger om slike lovendringer.

Ropstad skal både lede budsjettforhandlingene med regjeringspartiene, og om kort tid starter han også sonderinger med partilederne om en ny regjeringsplattform.