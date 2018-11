Erna Solberg ventet på KrF i 12 år - nå kommer de inn i regjeringen

INNENRIKS 2018-11-02

Statsminister Erna Solberg (H) innkasserer KrFs veivalg som en stor personlig seier. Hun har ønsket fire borgerlige partier i regjering sammen siden 2006. Nå venter en ny runde med forhandlinger om en helt ny regjeringsplattform.

Nå kan Solberg endelig få sin ønskede flertallsregjering.

– Jeg har alltid ønsket å styre på bakgrunn av fire borgerlige partier, sier Erna Solberg til VG etter at KrF har vedtatt å forhandle seg inn i hennes regjering.

Standhaftig

– Min standhaftighet har basert seg på et samarbeid med oss fire partier. Vi ønsket allerede fra vi åpnet for samarbeid med Frp i 2006, et samarbeid utgått av fire partier. Av og til lønner det seg å ha standhaftighet over tid, sa Solberg på en pressekonferanse fredag kveld.

Hun la til at Knut Arild Hareide allerede i 2013 ønsket å gå inn i regjeringen, men at det da var Trine Skei Grande og Venstre som ikke ønsket å samarbeid i regjering. Resultatet ble en samarbeidsavtale mellom Frp og Høyre i regjering, og KrF og Venstre utenfor.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede KrFs forhandlingsdelegasjon. I tillegg til ham skal delegasjonen bestå av 1. nestleder Olaug Bollestad, sentralstyremedlem Erik Lunde og rådgiver i KrFs stortingsgruppe Jorunn Hallaråker.

Ønsket seg inn

Overfor VG beskrev hun KrFs veivalg slik:

– Svært mange i KrF har ment at de har fått mye igjen, og ønsket nå å komme inn i regjeringen for å vise sin delaktighet. Det var også oppsummeringen i KrF etter fire år med samarbeidsavtalen, at de var stolt over politikken, men at de var lei seg for at de ikke alltid var like synlige. Nå ønsker de seg i regjeringen for å få større gjennomslag, sa statsministeren.

Hun tok forbehold om at de blir enige med KrF, men var synlig lettet. Etter voteringen på landsmøtet ringte Hareide til statsministeren og meldte av resultatet.

Grande: Trist at Hareide ikke fortsetter

Hun sendte også en personlig hilsen til Knut Arild Hareide, som ikke vil delta i forhandlingene, og som varslet at han trekker seg som partileder etter at forhandlingene er avsluttet og KrF går inn i regjeringen.

– Det er synd at Knut Arild ikke ønsker å fortsette, men jeg har forståelse og respekt for at han ønsket å gå en annen vei. Jeg har satt pris på det samarbeidet vi har hatt, og på mange gode og fortrolige samtaler, sa Solberg.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande beklager Hareides avgang:

- Jeg synes det er trist at Knut Arild ikke ønsker å fortsette som partileder etter å ha samarbeidet tett med ham i en så stor del av mitt politiske liv, men har forståelse og respekt for avgjørelsen, sier Grande til VG.

– Jeg er veldig glad for at KrF har valgt å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i mange år. Vi har stått sammen med KrF i sentrum i lang tid, og har hele tiden villet fortsette med det. Samarbeidet mellom våre fire partier har gitt gode resultater for viktige saker vi har stått sammen om, sier hun.

Hun ser så frem til forhandlinger med KrF.

- Vi er allerede enige om mye. Samarbeidet med og forhandlingene med KrF vil bygge på enigheter mellom oss og KrF. Enten det er tidenes grønneste nasjonale transportplan med historisk satsing på jernbane og kollektivtrafikk, en ambisiøs klimapolitikk og en skolepolitikk med flere gode og kvalifiserte lærere . Vi er enige om ar Norge skal ta et betydelig internasjonalt ansvar for verdens fattige og verdens flyktninger gjennom et raust bistandsbudsjett og at vi tar imot en høy andel kvoteflyktninger, sier Grande.

– Alle som har fulgt KrFs prosess har sett at den har vært krevende. Det var også den prosessen Venstre hadde før vi gikk inn i regjeringen. Samtidig har det vært en fremvisning av partidemokratiet som jeg tror mange borgere har hatt glede av å følge med på, og vi håper det kan føre til økt engasjement for demokratiet og deltagelse i partier.

KrF-ledelsen sitter nå i sentralstyremøte for å avklare hvem som skal lede partiets forhandlingsdelegasjon. Det er ventet at de møter pressen kl 20.50.