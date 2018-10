Magnus fra Tolga: – Føler jeg får friheten tilbake nå

INNENRIKS 2018-10-11T17:52:07Z

ULLEVÅL (VG) Det er en strålende fornøyd Magnus Holøyen (25) som endelig fikk beskjeden han har ventet på: Han får tilbake retten til å bestemme over eget liv og egen økonomi.

Publisert: 11.10.18 19:52

Klokken 04 i morges satte Magnus seg i bilen hjemme i Østerdalen. Da var han fortsatt underlagt et vergemål han aldri har blitt spurt om han vil ha.

I ettermiddag fikk han beskjed om at Fylkesmannen i Hedmark har snudd og vil oppheve det ufrivillige vergemålet.

– Først og fremst er jeg lettet. Jeg føler at jeg endelig blir trodd, sier Magnus Holøyen (25).

– Nå er jeg bare veldig glad. Jeg tror det blir bra. Jeg skal fortsatt få hjelp til det jeg trenger på økonomi og sånn, men det er fordi jeg selv vil. Jeg føler jeg får friheten tilbake nå, sier han.

VG møter ham på hotellet i Oslo der han forbereder seg før han skal delta direkte i Debatten på NRK1 i kveld.

Fikk beskjed via journalister

Norge har latt seg opprøre av VGs historie om de tre brødrene Magnus, Lars Peder og Arvid Holøyen som fikk opprettet vergemål mot sin vilje . I legeerklæringen ble det hevdet at Magnus var psykisk utviklingshemmet, noe som senere viser seg ikke å stemme.

Likevel sto Fylkesmannen så sent som i sommer fast på at Magnus Holøyen skulle ha en økonomisk verge . Det betyr at han ikke har fått bestemme hvordan han bruker pengene sine.

– Det har vært tøft. Det er noe jeg har tenkt på nesten hver dag. Det er ikke noe gøy når folk sier du har en diagnose du ikke har, og ikke tror deg når du sier hva du selv vil.

– Føler du at du har blitt trodd nå?

– Ja, det må jeg si. Det er fint. Men det er jo litt rart at man må gå til mediene før man blir hørt, sier han.

Brødrene Arvid og Lars Peder fikk opphevet sine vergemål tidligere i år. Magnus Holøyen har ikke selv fått beskjed fra Fylkesmannen, men de varslet journalister i VG og NRK om at vergemålet ville bli opphevet samme dag.

Her forteller Magnus om hvordan det siste året har vært:

Tusenvis av støttemeldinger

Etter at brødrene fortalte sin historie i VG lørdag har meldinger og støtteerklæringer strømmet inn til de tre brødrene.

Mobilen til Magnus er full av meldinger og hilsener fra venner og fremmede som gratulerer: «Jeg heier på dere», «Du er tøff!», «Norge trenger karer som dere ». Torsdag ettermiddag kom det mange gratulasjoner etter den siste utviklingen i saken.

– Det er veldig gøy å vite at så mange bryr seg. Vi får veldig mye støtte og folk blir opprørt for det vi har opplevd, sier Magnus Holøyen (25).

– Det har jo vært spesielt å være på forsiden av avisen og sånn, men det har vært verdt det. Jeg er takknemlig for alt som har skjedd nå, sier han.

Les også : Et soleklart bevis på uretten som er begått

– Rart de måtte se det på TV

Fylkesmannen i Hedmark sa torsdag til VG at de ville oppheve vergemålet i løpet av dagen. Direktør Bernhard Caspari sa blant annet at han hadde sett et intervju med Magnus Holøyen på Dagsrevyen onsdag kveld der han fremsto klar og tydelig på hva han ønsket.

– Det er jo litt rart om de tror mer på meg når jeg sier det på TV enn da jeg sa det direkte til dem, sier Magnus Holøyen med et skjevt smil.

Storebror Lars Peder Holøyen (35) er enig, og sier han er glad på brorens vegne.

– Det er kjempebra. Men det er merkelig at de må se det på TV før de oppdaget det, sier han til VG.

Gledeshyl fra mor

I bilen på vei fra Marienlyst til hotellet får Magnus en telefon fra moren Liv Melgård. Hun har nettopp fått vite at vergemålet blir opphevet.

– Jeg er så glad at jeg ikke helt klarer å finne ord for det, sier moren til Magnus over høyttaleren.

Liv Melgård forteller til VG at hun og familien har fått stor respons etter VGs reportasje sist helg. Folk fra hele landet har sendt tekstmeldinger, ringt og tatt kontakt på Facebook.

– Vi er bedt på torsketungemiddag i Nord-Norge og invitert med på tur Kiel-fergen. Det er også blitt samlet inn penger til advokathjelp for Magnus, sier Melgård.

Også Lars Peder Holøyen sier han har fått mange positive kommentarer etter VGs reportasje sist helg.

– Det er mange som har tatt kontakt for å vise støtte. Det var noen som sa at de skulle komme over med kake med Bergen hvis det ikke var for langt. Men jeg sa det var litt langt å reise bare for en kake, sier han.

Venter på unnskyldning

Han forteller at han skal se broren på Debatten i kveld. Dit skal også ordfører Ragnhild Aashaug fra Tolga kommune delta.

– Det er godt at det blir rusket litt opp i kommunehuset, sier Lars Peder Holøyen.

– Dette kan jo kanskje hjelpe andre også, som står i en lignende situasjon

Magnus Holøyen sier han fortsatt håper å få en unnskyldning fra kommunen nå som vergemålet er opphevet, og både kontrollutvalget i kommunen og regjeringen vurderer å granske saken.

– Jeg synes godt de kan si unnskyld. Jeg ser det blir sagt litt forskjellig i mediene, men det er ingen som har ringt meg for å si det, sier han.