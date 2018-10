REAGERER: Sylvi Listhaug mener 22. juli-senteret drar henne inn i historien om Breivik. Senteret har fjernet henvisningen til henne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sylvi Listhaug raser mot 22. juli-senteret: – Forkastelig

Et av Sylvi Listhaugs (Frp) Facebook-innlegg ble stilt ut på 22. juli-senteret. Hun reagerer kraftig på sammenhengen hun ble satt i, og nå fjernes det permanent.

«Nå må bunnen være nådd. At en offentlig institusjon kan få seg til å dra meg, en folkevalgt politiker som ønsker en streng innvandringspolitikk, inn i historien om massemorderen Anders Behring Breivik som sto for det verste massedrapet som har skjedd i Norge siden 2. verdenskrig, er forkastelig!»

Det skriver stortingsrepresentant Sylvi Listhaug på sin egen Facebook -side.

Årsaken er en utstilling på det statlige 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet i Oslo. Her er en utskrift av Sylvi Listhaugs nå famøse Facebook-post om Arbeiderpartiet og terroristers rettigheter blitt brukt i undervisningsopplegget.

Det var det høyrevridde nettstedet Document.no som oppdaget utstillingen. Da 22. juli-senteret ble konfrontert reagerte de med å fjerne bildet.

– At en offentlig finansiert institusjon bidrar til å skape polarisering i samfunnet på den måten hører ikke hjemme noe sted. Jeg håper også det at overordnede myndigheter interesser seg for dette. Det er det virkelig behov for, sier Listhaug til VG.

Slik var bildet presentert:

– Mange reagerer

– Hvordan bidrar utstillingen til å skape polarisering?

– De setter meg som ikke har noe med dette å gjøre i den konteksten. Jeg finner meg ikke i denne behandlingen, og jeg tror mange reagerer kraftig, sier Listhaug.

Hun har selv ikke hørt fra 22. juli-senteret etter at hun ble gjort oppmerksom på utstillingen.

– Jeg er utrolig glad for at det finnes mennesker der ute som passer på og som bidrar til at vi kan holde denne typen institusjoner i ørene, sier Listhaug som sier hun først og fremst er ute etter en bekreftelse på at bildet ikke skal brukes igjen.

Det var ifølge Document en skoleelev som gjorde dem oppmerksom på utstillingen. Listhaug sier at hun nå vil følge med på hva slags materiale som brukes i skoleverket.

– Det er faktisk viktig at den fortellingen man forteller er både korrekt og ikke bidrar til å polarisere debatten. Jeg kan love en ting og det er at de som går gjennom materialet som skal brukes i skoleverket skal følges med lys og lykter, sier Listhaug.

Beklager

VG har forsøkt å komme i kontakt med konstituert leder for senteret, Tone Jorde, men ikke fått svar.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon svarer på vegne av senteret, men har ikke ønsket å stille til telefonintervju.

– Vi ser at bruken av bildet kan misforstås, det beklager vi og bildet vil derfor bli tatt ut av samlingen. Vi vil videre ha en grundig gjennomgang av fremtidig billedbruk i undervisningsopplegget, skriver presseansvarlig Margot Vågdal i en e-post til VG.

Hun bekrefter at skjermdumpen nå forsvinner permanent fra utstillingen. Slik forklarer hun at bildet ble inkludert:

– Undervisningsopplegget i 22. juli-senteret er fundert i historiefaglig, minneteoretiske og elevmedvirkende prinsipper. Bildet (skjermdumpen) var valgt for å henvise til samfunnsdebatten i etterkant av Facebook-innlegget, og gi elevene en mulighet til å reflektere rundt tematikk som ytringsfrihet, medias rolle og bruken av sosiale medier. I undervisningen blir elevene oppfordret til å tenke kildekritisk, og over hvilke temaer som de mener er relevante å trekke inn i fortellingen om 22. juli, skriver Vågdal.

Arbeiderparti-hat i kommentarfeltet

Da Sylvi Listhaug delte artikkelen til Document.no reagerte folk kraftig, med hundrevis av kommentarer og delinger, og tusenvis av reaksjoner.

Mange av dem knytter Arbeiderpartiet til 22. juli.

– Du får umiddelbart reaksjoner i kommentarfeltet. Illustrerer ikke det problemstillingen?

– Jeg tar helt avstand fra alle slike påstander. Det er bare en person som er ansvarlig for det forferdelige som skjedde den 22. juli: Det er gjerningsmannen som sitter innesperret, sier Listhaug.

Måtte trekke seg

Skjermdumpen brukt i utstillingen er den samme som kostet Listhaug jobben som justisminister tidligere i år. Bildet av væpnede krigere med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» ble etter hvert slettet , av hensyn til bruksrettigheter.

Jonas Gahr Støre var blant dem som satte innlegget i sammenheng med 22. juli .

Listhaug selv avviste koblingen, og sa det aldri var hennes hensikt å såre noen . Hun ble til slutt presset til å gå av i mars , og har sittet på Stortinget siden det.