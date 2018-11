IKKE BARE PÅ MOBILEN: Kamzy Gunaratnam forteller at hun har fått tid til å være med venner, møtt broren sin og spist en lang brunsj, søndag, i tillegg til å lese alle hyggelige tilbakemeldinger som har kommet i løpet av søndagen. Foto: Annemor Larsen/VG

Varaordfører-Kamzy: Oppgitt over rasismen fra FrP-Ytterhorn

INNENRIKS 2018-11-04T20:24:06Z

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam er provosert over hvilke signaler «kronisk norsk»-innlegget sender til barn og unge: – Det er ikke akseptabelt.

Publisert: 04.11.18 21:24 Oppdatert: 04.11.18 21:40

Lørdag morgen postet varaordføreren i Oslo , Kamzy Gunaratnam, et innlegg på Facebook om at det er hun som skal lede arbeidet i 17. mai-komiteen i hovedstaden.

Etter å ha vært syk fredag og fått litt ekstra pleie hjemme hos foreldrene, ville hun gjøre vanlig – informere følgerne sine på sosiale medier om hva hun var i gang med. Vedtaket ble gjort allerede torsdag kveld.

Lite ante tidenes yngste varaordfører i Oslo – den første med minoritetsbakgrunn – da hun trykket på publiser-knappen, om hva helgen skulle bringe.

– Det tok bokstavelig talt av, sier Kamzy Gunaratnam.

For etter at FrP-profil og tidligere medlem i Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn, hadde avlevert sin kommentar på Facebook-innlegget, om at hun ønsket seg en «kronisk norsk» leder av 17. mai-komiteen i Oslo, var det mange som reagerte.

Her sto det:

«Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17-mai komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn, ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?», skriver Inger-Marie Ytterhorn på Facebook-posten til Gunaratnam.

Overveldet

Søndag kveld er hun helt overveldet over alle som har backet henne opp i løpet av dagen, forteller hun til VG.

– Alle som tar til motmæle på vegne av meg og ikke aksepterer rasistiske meldinger varmer hjertet mitt. Jeg er kommet styrket ut av dette og har det bra, sier Kamzy Gunaratnam til VG søndag kveld.

Men nesten før hun er ferdig med å si dette, legger hun til:

– Men dette handler egentlig om noe større enn meg. Det viktigste er at mange barn og unge blir utsatt for rasisme hver dag. Jeg ber alle de som har backet meg i dag om hjelp til å backe barn og unge som opplever rasisme. Hver eneste dag skal de møtes med den samme kjærligheten. Det er et kollektivt ansvar å si fra når det skjer rasisme, sier hun.

– Du opplever Inger-Marie Ytterhorns kommentar på Facebook-innlegget ditt som rasistisk?

– Ja, innlegget er rasistisk. Det kan ikke lese på noen annen måte. Hun mener at det må være en etnisk norsk leder av 17-maikomiteen i Oslo.

– Har du hørt noe fra Ytterhorn i dag?

– Nei. Jeg har ikke fokus på henne, sier Oslos varaordfører.

– Hva synes du om støtten fra blant andre finansminister Siv Jensen og AP-leder Jonas Gahr Støre?

– Og Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide også. Det varmer veldig. Alle fremtredende politikere må gjøre denne jobben også resten av året, sier hun.

VG har forsøkt å nå Inger-Marie Ytterhorn gjennom hele dagen, uten å få svar.

Inger-Marie Ytterhorn var medlem i Nobelkomiteen fra 2000 og frem til i fjor. Hun var på Stortinget for Frp fra 1989 til 1993 og hun har vært vara på Stortinget frem til 2001. I tillegg har hun også vært aktiv i kommunepolitikken i Bergen i en årrekke.

Etter at flere titalls kommentarer tok til motmæle mot Ytterhorns innlegg, skrev Ytterhorn en ny melding i kommentarfeltet søndag:

«Hva er rasistisk, «kronisk» eller «norsk»? Kamzy er helt sikkert en dyktig og flott dame, men for meg virker det mere naturlig at en etnisk nordmann – og aller helst en Osloborger- leder 17. mai komiteen i Oslo. Hvis det er rasistisk – så ok.»

Provosert over signalene hun sender

– Hvor provosert ble du da du oppdaget hvem som hadde skrevet innlegget og ikke et tilfeldig nettroll?

– Jeg er mest provosert over signalene hun sender spesielt til barn og unge om hvem Oslo ikke vil ha. Jeg aksepterer ikke premissene hennes (Ytterhorn, red.anm.) om hvem som skal lede 17-mai-komiteen. Det er ikke akseptabelt å sende slike signaler, sier Kamzy Gunaratnam.

FrP-leder Siv Jensen mener kommentaren fra Ytterhorn er langt over streken.

– Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger-Marie Ytterhorn. Kommentaren er grov og langt over streken. Jeg synes ikke den representerer Inger-Marie Ytterhorn slik jeg har kjent henne i mange år, uttaler Jensen til VG.