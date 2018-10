IKKE LYSTELIG: Det blir vått og vindfullt på Vestlandet. Foto: Meteorologisk institutt @meteorologene på Twitter

Nytt styrtregn og storm på Vestlandet denne helgen

INNENRIKS 2018-10-12T17:01:33Z

Skalk lukene hvis du bor på Vestlandet. Her er det varslet opptil full storm. I Hordaland og Sogn og Fjordane advares det om flomfare på oransje nivå.

Dette nivået beskrives på Varsom.no som en «alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.» Regnet er karakterisert til farenivå gult i de to fylkene.

– Det er ganske mye som ventes, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt til VG.

Sjekk været her.

Regnet begynner allerede fredag kveld, men så øker det på. I løpet av ett døgn lørdag er det ventet 70 til 100 mm nedbør på 24 timer i Hordaland og Sogn og Fjordane , og søndag ventes det like mye.

– Totalt ser vi at det kan komme 150 til 180 mm på 48 timer, sier Valved.

Mye vind

Fredag kveld er det varslet mellom liten og full storm på Vestlandet.

– Bergen sentrum kan vente seg kraftig vind med vindkast på 20 til 25 meter per sekund, og det er litt uvanlig, sier statsmeteorologen som ber folk sikre løse gjenstander som søppeltønner, trampoliner og hagemøbler.

Valved opplyser at vinden minker lørdag morgen før den øker på igjen om ettermiddagen og at Vestlandet da kan å få sørlig liten storm.

Og nye lavtrykk venter.

– Det kommer to nye lavtrykk som passerer Storbritannia lørdag og inn mot Vestlandet lørdag og søndag. Det vil derfor regne mye hele tiden, men være to perioder med ganske intens nedbør natt til lørdag, og søndag ettermiddag og kveld. Da ventes to intense perioder med 40 til 50 mm på seks timer, sier Valved.

Jordskredfare

NVE har også varslet jordskredfare på gult nivå på Vestlandet og flomfare på gult nivå for Sunnmøre.

Det er bare få dager siden den «atmosfæriske elven» tømte seg over Vestlandet, et fenomen som ga over 100 millimeter nedbør noen steder.

– Blir det like ille som på tirsdag?

– Ja, det ser sånn ut. Men nå er det to dager i stedet for en , sier Valved.

Tidligere denne uken kom det mellom 80 til 120 mm på ett døgn på Vestlandet.

Ifølge meteorologen vil all nedbøren komme som regn, også i fjellet.

Men hun er klar på at det ikke er snakk om ekstremvær.

– Det blir mye vær, jeg håper at det går bra.