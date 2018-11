VALGTE ERNA: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk flertall for å velge Erna Solberg og hennes regjering, mens Knut Arild Hareide (bak) tapte voteringen på KrF-landsmøtet. Foto: Cicilie S. Andersen

Fersk måling: Syv av ti i KrF vil inn i Ernas regjering

INNENRIKS 2018-11-08T15:45:16Z

70 prosent av KrFs velgere svarer at de er positive til å gå inn i Solberg-regjeringen. Etter at partiet konkluderte sitt veivalg forrige helg fastholder 4,2 prosent av velgerne at de vil stemme på partiet.

Publisert: 08.11.18 16:45

Det viser VGs partibarometer for november.

KrF går tilbake 4,7 prosent oppslutning i oktober, til 4,2 prosent etter landsmøtet nå i november.

– Bakgrunnstallene tyder på at det har skjedd en avskalling mot venstresiden, men samtidig et tilsig av velgere til KrF fra høyresiden i politikken etter at KrF foretok sitt veivalg, sier Tore Gaard Olaussen, daglig leder i Respons Analyse.

Skepsis i Venstre og Frp

VG og Respons Analyse har også spurt utvalget av velgere om de er positive eller negative til at KrF går i forhandlinger med Solberg-regjeringen.

Blant de som nå vil stemme på KrF, er 70 prosent positive til regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. 19 prosent er negative, mens 11 prosent er usikre.

Regjeringspartienes velgere er langt fra like entusiastiske: I Venstre er bare 35 prosent for at KrF går inn. 45 prosent av Frps velgere er positive, mens hele to tredeler av Høyres velgere er positive til at KrF vil inn i regjeringen.

– Har skjedd en omveltning

I en tilsvarende måling i oktober svarte 75 prosent av KrFs velgere at de ønsker en regjering med Ap, Sp og KrF, ledet av Jonas Gahr Støre.

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse sier at forklaringen på dette holdningskiftet er todelt:

– Selv om endringen for partiet på november-barometeret er liten, viser tendensen i bakgrunnstallene at det har skjedd en liten «omveltning» i KrF siden oktober. Partiet har fått en avskalling til venstresiden, og et større tilsig av nye velgere fra høyresiden. I tillegg har tilsiget fra venstresiden, som vi tydelig så i oktober, nærmest forduftet, sier han.

– Men også de trofaste velgerne i KrF ser ut til å ha skiftet oppfatning . Dette forklarer jeg med at KrF-velgere ikke er kjent for være noen «opprørere», og godtar altså til en viss grad den retningen partiet har valgt, legger Olaussen til.

Målt denne uken

VGs partibarometer er tatt opp mandag, tirsdag og onsdag denne uken, altså i sin helhet etter at KrFs landsmøte med knappest mulig margin åpnet for å gå inn i Solberg-regjeringen med Høyre, Frp og Venstre.

Et stort mindretall, med KrF-leder Knut Arild Hareide i spissen, ville felle Solberg-regjeringen og starte regjeringsforhandlinger med Sp og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hareide har varslet at han går av som leder dersom partiet bestemmer seg for å gi inn i den sittende regjeringen.

Glad for stabilitet

KrFs første nestleder Olaug Bollestad er blant de som puster lettet ut nå, etter å ha sett VGs måling:

– Jeg er glad for at den første målingen tatt opp etter landsmøtet viser stabilitet, Bollestad til VG.

– Men vi ønsker mer enn å ligge rundt sperregrensen. Vi opplever nok at mange velgere har satt seg på gjerdet, som følge av den spagaten partiet har vært i. Nå blir det opp til oss i sonderingene og forhandlingene å vise folk at KrF er et parti for alle delene av partiet og et parti hvor det er plass for alle, legger hun til.

Mister venstreside-velgere

I dagene etter at Bollestad og andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk landsmøtets fullmakt til å forhandle seg inn i Solberg-regjeringen , viser bakgrunnstallene i VGs partibarometer at KrF har mistet velgere som tradisjonelt er på venstresiden i politikken:

– I oktober så vi et tydelig tilsig til KrF fra Ap og tildels SV. Men nå er KrF åpenbart blitt mindre attraktivt for venstreside-velgere, sier Olaussen.

Kjernevelgerne, de som stemte på KrF i 2017, er i stor grad lojale mot partiet fortsatt, slik de også var det etter at Hareide pekte mot venstre i slutten av september.

Frp taper mest

De store partiene Høyre og Ap går begge fram på VGs partibarometer for november.

Det er Frp som taper mest i oppslutning, og går tilbake med 1,6 prosentpoeng til 12,8 prosent. Siden forrige måling har både eks-nestleder Per Sandberg og den nye nestlederen Sylvi Listhaug gitt ut bøker som har fått bred offentlig omtale.

Hans Andreas Limi, Frps parlamentariske leder, viser til at all fokus har vært på KrFs vevalg i en lang periode:

– Fremskrittspartiet gjør det normalt sett bedre når vi får lov til å snakke om vår politikk og våre løsninger som vi leverer på hver dag i regjering og storting. Vi er aldri fornøyd når vi går ned på målinger og dette gir oss god motivasjon til å jobbe enda hardere med å fronte våre løsninger som bedre eldreomsorg, mer veibygging, strengere innvandringspolitikk og lavere skatter, skriver Limi i en epost til VG.

Taper flertallet

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 77 mandater til regjeringspartiene og 7 mandater til KrF.

De fire partiene har flertall sammen i Stortinget nå. Men Frps tilbakegang på denne målingen, 2,4 prosentpoeng under valgresultatet, fører til at det borgerlige flertallet ville være tapt om det var stortingsvalg i dag.

De øvrige partiene på Stortinget får tilsammen 85 mandater. Rødt får to direktemandater fra Oslo og MDG ett direktemandat fra Oslo.