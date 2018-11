FEILMONTERING: Arbeid med å montere vaierne som skulle sikre fregatten i helgen, mens deler av skipet fremdeles lå over vann. Flere fagfolk mener de oransje klemmeboltene på bildet ble feilmontert og at de tre boltene egentlig skulle ha vendt samme vei. Foto: Foto: Jakob Østheim / Forsvaret / NTB scanpix

Bergingseksperter kritiserer bruk av vaiere på KNM Helge Ingstad

2018-11-13

Flere bergingseksperter er kritisk til bruken av vaier for å holde den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad stabil. De viser til at kjetting er det beste.

NTB

Magnus Newth

Publisert: 13.11.18 16:45

Fregatten KNM Helge Ingstad ligger nå nesten under vann etter at samtlige stålvaiere røk tirsdag morgen.

Flere bergingseksperter som nettstedet aldrimer.no har kontaktet er svært kritiske til at det er brukt vaiere og ikke kjettinger for å stabilisere skipet.

– Det ser ut som de har bruk sytråd. Vi har kjettinger de kunne fått på en times varsel, sier direktør Jan Vindenes i selskapet Sotra Anchor & Chain. Han peker på at det er kjetting som er standard i internasjonal berging.

Han får støtte av Tjisse van der Meer, sjef for berging hos det nederlandske bergingsselskapet Ardent Global.

– Aldri i verden om vi ville valgt en slik løsning, sier van der Meer.

– Feilmonterte vaiere

Ifølge Vindenes var også vaierne som skulle holde fregatten på plass feilmontert, skriver Bergens Tidende.

– Det er enkelt å se. Boltene skal vende samme vei. Det gjør de ikke på bildet. Dette er en amatørfeil, sier han.

Totalt ti vaiere ble montert for å stabilisere fregatten og holde den i sjakk. Direktør Rune Vabo i kranselskapet Munck Cranes, refser også monteringen.

– Korrekt montering av vaierklemmer er barnelærdom. Her er klemmene dessverre montert feil, konstaterer Vabo.

Ifølge han fører slike feilmonteringer til at det blir et større press på vaieren, og at det er dette som førte til at vaierne røyk.

– Fjellet ga etter

Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell er kjent med påstandene om at vaieren var montert feil.

– Foreløpig er det ingen indikasjoner på at wireklemmer eller wirene røk. Det ser ut som det er fjellet som boltene var boret ned i som gav etter slik at wirene løsnet, skriver hun i en epost til VG.

Ifølge van der Meer var Ardent Global et av selskapene som Forsvaret kontaktet umiddelbart etter kollisjonen mellom de to skipene.

Ardent Global er selskapet som sto for snuingen av det italienske cruiseskipet Costa Concordia i 2012. Forsvaret valgte imidlertid heller Trondheim-baserte Boa Management som bergingsselskap.

Van der Meer understreker at Ardent hadde både båter og personell nært nok til å kunne iverksette en umiddelbar berging av fregatten, men at Forsvaret avviste tilbudet fra Ardent som «for dyrt». Tirsdag morgen, etter at fregatten startet å synke, tok imidlertid Forsvaret atter en gang kontakt med Ardent.

– Da ringte de oss igjen. Vi har en ny situasjon og dermed er vi akkurat nå i forhandlinger om hva dette skal koste og hvordan det skal løses, sier van der Meer til Aldrimer.

