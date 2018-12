TATT PÅ FERSKEN: Da flyet landet på Kjeller aksjonerte politiet og Tollvesenet. Foto: Tollvesenet

Smuglet narkotika med småfly: – Mer alvorlig sak enn først antatt

2018-12-05

Politiet opplyser at det var både hasj, amfetamin og kokain om bord i småflyet da det landet på Kjeller flyplass i oktober.

Publisert: 05.12.18 13:04 Oppdatert: 05.12.18 13:18

– Det har vist seg å være en mer alvorlig sak enn først antatt. Saken dreide seg innledningsvis om 50 kilo hasj, så har det vist seg at beslaget består av blant annet betydelige mengder kokain, amfetamin og hasj, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Camilla Ek Sørensen, til VG.

Hun opplyser at saken nå er overført til Avsnitt for annen alvorlig og organisert kriminalitet.

Mandag 8. oktober landet småflyet på Kjeller, uten landingstillatelse. Tollerne sto klare da flyet som kom fra Tyskland landet. Det ble også funnet store mengder piller om bord i flyet.

I saken har fem personer vært varetektsfengslet, blant dem en utelivsprofil fra Oslo og to tyske piloter . Tre personer er løslatt fra varetekt. Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser i saken. Utelivsprofilen var en av dem som nylig ble løslatt. Han nekter straffskyld.

– Han opprettholder at han ikke har noen befatning med dette her i det hele tatt. Han benekter at han har hatt en bestillerrolle, sier utelivsprofilen forsvarer Patrick Neumann til VG.

Tre tyskere ble pågrepet da flyet landet . En mann i 40-årene har erkjent straffskyld. De to pilotene nekter for å ha visst at det var narkotika om bord i flyet.

Ek Sørensen opplyser også at det er en naturlig del av etterforskningen å finne ut av om det har funnet sted flere lignende transporter.

