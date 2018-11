GULT FARENIVÅ: Østafjells har meteorologene sendt ut gult farevarsel. Snøen og vinden som er ventet kan by på lokalt vanskelige kjøreforhold. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Meteorologene har sendt ut farevarsel: Venter snø og kraftig vind i fjellet

Fra i morgen kveld er det slutt på klart og fint vintervær, og høsten returnerer til lavlandet. I fjellet er det imidlertid ventet både snø og kraftig vind.

Høytrykket som den siste tiden har ligget over det ganske land, og gitt oss kaldt og pent vintervær, byttes ute med et lavtrykk i løpet av onsdagen. Det gir en endring i værsituasjonen, med mildvær og nedbør i vente over store deler av landet.

– Det er bare å finne frem regntøyet, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Oslo, til VG.

Oppfordringen gjelder særlig sør-, øst- og vestlendinger.

I fjelltraktene må man derimot belage seg på at ruskeværet først kommer som snø.

Gult farenivå Østafjells

– Østafjells er det sendt ut farevarsel på gult nivå fra onsdag kveld. Det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser på grunn av snøen og overgangen til regn i løpet av torsdagen, sier Granerød.

Spesielt på fjellovergangene er det ventet at væromslaget vil by på problemer, da det i tillegg til snø er ventet kraftig vind.

– Kysten av Rogaland og fjellovergangene kan få liten storm sent onsdag og natt til torsdag. Når det blir snø i kombinasjon med vind, så blir det dårlig sikt, noe som gjør det vanskelig å komme seg over fjellet, sier han.

Vinden er ventet å holde seg ganske kraftig utover torsdagen.

– Ikke før på fredag ser det ut til at det blir roligere i fjellet og på fjellovergangene.

Også andre steder å Vestlandet kan oppleve sterke vindkast.

Vinterdekk på høy tid

I lavlandet ligger det an til at nedbøren kommer som snø en kort periode, for så å ganske raskt gå over til regn. Det er ikke ventet at dette vil by på de store problemene.

Men selv om det ser ut til at vinteren drøyer sin ankomst til lavere trakter en stud til, har meteorologen likevel en klar oppfordring til bilistene:

– Er det ennå noen som ikke har skiftet til vinterdekk, så er det på høy tid.

I Nord-Norge har snøen lagt seg flere steder de siste dagene. Utover i uken vil imidlertid lavtrykket også nå den nordligste landsdelen, og det er ventet at snøgrensen kan krype litt oppover.

– Temperaturene vil ligge på rundt 2–3 grader, så det blir forholdsvis kjølig fortsatt, forteller Granerød.

Midt-Norge vil være så å si skånet for værendringen, og utover i uken ha lite nedbør og stigende temperaturer, men en god del skyer.

På Sør-, Øst- og Vestlandet vil mildværet prege værbildet frem til søndag, før det ser ut til å kunne bli litt lavere temperaturer.

– Men det er fremdeles mildt og plussgrader, og noe lavere temperaturer jo lenger nord man kommer, forteller Granerød.