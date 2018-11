KJÆRESTER: Eks-journalist Kristian Skard og nestleder Hadia Tajik i Ap.

Han sto bak DN-avsløringer om Giske: Nå er Kristian Skard (46) og Hadia Tajik (35) kjærester

INNENRIKS 2018-11-30T11:27:53Z

Hadia Tajik (35) forteller i dette intervjuet at hun er blitt kjæreste med Kristian Skard (46), som inntil nylig var politisk reporter i Dagens Næringsliv og sto bak flere av avsløringene som førte til at Trond Giske måtte gå av som nestleder i Ap.

I det politiske miljøet vakte det oppsikt da Skard den 24. september i år brått forlot DN til fordel for pr-byrået Try Råd.

Nå bekrefter Skard at han sa opp jobben sin på dette tidspunktet fordi rollen sto i veien for kjærlighetsforholdet.

Helt siden i sommer er det blitt hvisket i gangene på Stortinget om at det hadde oppstått søt musikk mellom Aps nestleder og den profilerte journalisten.

Men ingen av de involverte har ønsket å kommentere om det har oppstått et forhold.

Sentral i Giske-avsløringene

Sammen med makker Tore Gjerstad sto Skard bak en rekke av de mest sentrale artiklene i avsløringene av Trond Giske og varslingssakene mot den tidligere Ap-nestlederen.

13. desember i fjor publiserte DN den første saken om varslene mot Giske, og i en metoderapport til Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse (Skup) fortalte de to reporterne om hvordan de jobbet med saken over lang tid.

«I begynnelsen av oktober avslørte New York Times filmprodusenten Harvey Weinsteins seksuelle trakassering av kvinner. På dette tidspunktet hadde vi etablert kontakt med flere enkeltpersoner som hadde kjennskap til Giskes kritikkverdige oppførsel overfor flere kvinner,

både i og utenfor partiet. I vårt hode ble derfor spørsmålet «Hvem er Norges Weinstein?», raskt besvart», skriver Gjerstad og Skard i rapporten.

Men nå står det ferske kjæresteparet frem i VG.

Begge to har tidligere vært gift. Skard og hans daværende kone tok ut separasjon i vinter, mens Tajik som kjent var gift med Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund fra juni 2014 til ekteparet tok ut skilsmisse i februar 2016.

Skard har to barn på 17 og 21 år.

– Gratulerer med ny kjæreste! Hvordan føles det?

– Det er veldig fint!

VG møter en smilende Tajik på hennes kontor i Stortinget.

– Ja?

– Akkurat nå er livet godt.

– «Fint»?

– Det betyr at det er en egen ro over det.

Tajik ler av hvor korte svar hun gir.

– Det var det jeg hadde tenkt å begrense meg til å si til deg i første omgang.

Avviser tidlig flørt

– Du er blitt kjæreste med en av de mest sentrale journalistene bak avsløringene som endte med at din kollega som nestleder, Trond Giske, måtte gå av. Hva tenker du om det?

– Gjennom sine 25 år som politisk reporter, så har Kristian skrevet mange saker fra norsk politikk. Han har skrevet kritisk om flere partier, deriblant Ap. Men vi møttes i en sammenheng som ikke var jobbrelatert. Den kontakten vi har hatt i jobbsammenheng har stort sett begrenset seg til at han og Tore Gjerstad dukket opp i døråpningen på kontoret mitt, har kritiske spørsmål og båndopptakeren på fra det øyeblikket de går inn i rommet. Så det har ikke vært noe i den kontakten som på noen måte har invitert til en avslappet sosial relasjon i utgangspunktet.

– Tror du at dette vil påvirke tilliten til deg som nestleder innad i Ap?

– Nei. Det tror jeg ikke.

– Hva bygger du det på?

– Jeg klarer ikke helt å se hvordan det skulle gjøre det.

– Er du enig i at det hadde vært pikant hvis dere hadde innledet et forhold mens den såkalte Giske-saken pågikk for fullt?

– Ja, det hadde ikke bare vært pikant, det hadde vært direkte upassende. Men det har seg nå engang sånn at vi ikke hadde noe forhold da. Vi møttes første gang i en sammenheng som ikke var jobbrelatert, på en hagefest seks måneder etter at saken var avsluttet.

Urimelige anklager

– Ville det ha vært uakseptabelt?

– Ja. Det hadde ikke gått i det hele tatt.

– Mange av de i Ap som støttet Giske da det sto på som verst er kritiske til deg på grunn av din rolle i saken. Frykter du at de som var og er på Giskes side kan få ytterligere vann på møllen nå?

– Jeg har jo opplevd mange underlige og urimelig anklager i forbindelse med at Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng håndterte varslene mot Trond Giske. Sånn som jeg har forstått en del av de anklagene, så har de først og fremst handlet om å diskreditere troverdigheten til varslerne og innholdet i varslene ved å forsøke å knytte dem til meg. Jeg kan ikke utelukke at jeg fortsatt vil bli utsatt for den type ting, men det har egentlig ingen gjennomslagskraft. Jeg tror heller ikke den type påstander vil få noe særlig gehør, rett og slett fordi det er grenser for hva slags usanne ting man kan påstå og forvente at folk vil anerkjenne det.

– Hvis dette gjør at du mister tillit i Ap, vil du da gjøre som Per Sandberg hevder han gjorde da han ble kjæreste med Bahare Letnes: Velge kjærligheten over den politiske karrieren?

– Hahaha! Det er jo ikke sånn, og det viser jo situasjonen i vinter, at selv i en situasjon der jeg gjør ting som er riktig og korrekt, at jeg har noe vern mot usanne og urimelige anklager. Det har jeg jo åpenbart ikke. Det er jo heller ikke sånn at hvis jeg hadde latt være å bli sammen Kristian, så hadde jeg blitt tatt i med silkehansker. Så det eneste som ville ha skjedd hvis jeg ikke ble sammen med Kristian, er at jeg ikke ville vært sammen med Kristian, men jeg ville fortsatt blitt behandlet ganske røft av enkelte. Så det er ikke så vanskelig å forstå, tror jeg, at jeg da valgte å være sammen med ham, og så får jeg heller tåle at det politiske livet kan være turbulent.

«Drete seg ut»

– Du er klar over at det er en eksklusiv rekke politikere i Norge som har kommet i lykkelige kjærlighetsomstendigheter, og som har pyntet litt på sannheten om når moroa egentlig begynte?

– Jeg kan bare fortelle om hva som skjedde. At andre har «drete seg ut», det har jo ikke noe å si i denne saken. Jeg vet heller ikke hvem du egentlig sikter til her, men jeg tror ikke har det noe for seg å pynte på ting.

– Hva synes du om Kristian Skard og DNs dekning av Giske-saken?

– Jeg tror ikke jeg skal gi noen terningkast til noen av de redaksjonene som arbeidet med Giske-saken. Det er langt utenfor min rolle.

– Tenkte du noen gang mens det pågikk: «Nå er Skard for hard»?

– Nei, det gjorde jeg ikke.

– Hvordan var omgangstonen mellom deg og Skard under Giske-saken?

– Jeg hadde den samme profesjonelle kontakten med ham som jeg hadde med andre journalister i vinter, og det var en ganske krevende tid for Arbeiderpartiet. Så det var ikke noe mål i seg selv å ha kontakt med journalister, jeg vil påstå snarere tvert imot.

– Hvor lenge har dere kjent hverandre?

– Så lenge at jeg ikke klarer å gjengi når vi møttes første gang. Antagelig så lenge jeg har hatt politiske verv på nasjonalt plan så har Kristian og jeg gått forbi hverandre og sagt «hei».

– Har du også tidligere hatt et godt øye til ham?

– Jeg har alltid tenkt at Kristian er en flott mann. Jeg har ikke lyst til å gi maleriske beskrivelser av Kristian i VG. Vi jo endt opp med å bli sammen, så det får være kjærlighetserklæring nok.

Møttes på sommerfest

– Hvordan møttes dere?

– Vi møttes i juni på en hagefest. Det var egentlig en fest jeg ikke hadde tenkt å gå på, og jeg hadde derfor heller ikke meldt meg på. Jeg hadde spist middag med noen venner. Og etter middagen hadde jeg tenkt å dra hjem og se på Netflix, alene i sofaen. Haha. Men noen av de jeg hadde spist middag med skulle på den festen og var opptatt av jeg også skulle være med. «Kom igjen, bli med, ikke være så treig. Det blir kjempegøy på den festen, det er masse hyggelige folk». Og la meg si det sånn: Jeg var ikke helt overbevist om at det kom til å bli hyggelig, men jeg tenkte ja ja, jeg blir med og så trenger jeg ikke være der så lenge. Bare litt, hilse på litt folk og så hjem igjen. Det var min plan. Men på denne festen viste det seg jo å være hyggelige folk, blant andre Kristian.

– Du kom til Kruse Larsens sommerfest. Hadde du noe kontakt med Skard der?

– Ja. Det var første gangen vi hadde en samtale som ikke var avmålt og jobbrelatert. Og vi snakket sammen nesten hele kvelden, og jeg ble overrasket over hvor fint jeg syntes det var. Hvor lett samtalen gikk. Og hvor riktig det føltes.

– Samtalene fortsatte på vannhullet Lorry?

– Jeg kan bekrefte at jeg, antagelig for første gang i mitt liv, var med videre til Lorry. Det var også en hyggelig samtale!

– Var det «snøret i bånn», som det het i gamle dager, allerede første kvelden, eller tenkte du at «han vil jeg bli kjæreste med»?

– Jeg har ikke tenkt å underholde deg med sånne svar. Men vi møttes noen ganger til den sommeren.

– Hvem tok det første initiativet til å møtes igjen, du eller han?

– Nå må du huske at årsaken til at vi har dette intervjuet er fordi Kristian inntil nylig var politisk reporter og jeg er politiker. Og det er den siden ved denne relasjonen offentligheten kan ha noen spørsmål om, og det er helt greit. Og så er det andre ting som offentligheten ikke har noe med, og som jeg tror at folk heller ikke interesserer seg for.

– Når begynte dere å kalle dere kjærester?

– Vi møttes noen ganger i sommer. Da ble det ikke noe forhold utav det. Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg skjønte etter hvert at jeg ville at det skulle bli noe mer. Samtidig forsto jeg at det kan det faktisk ikke bli, fordi jobbene våre gjorde at «dette går ikke». Så dette kan ikke utvikle seg mer, tenkte jeg. Mot slutten av sommeren ble vi enige om at vi ikke kunne fortsette å se hverandre. Og der kunne historien ha sluttet … haha.

– Men etter noen dager skjønte du at det var jo ikke noe ålreit?

– Nei. Det var tungt. Men man må bare forholde seg til at, slik situasjonen er, går ikke dette. Og så fortalte Kristian meg om at han i lengre tid hadde tenkt på å bytte jobb. Vi visste jo begge at hvis han ikke lenger hadde jobb som politisk reporter, så kunne vi jo være sammen. Men selv om han sa det, så tok jeg det litt med en klype salt. Jeg tenkte at han har vært politisk reporter så lenge, det er en så sentral del av hans identitet. Riktignok står han her og sier at han skal bytte jobb, men jeg har ingen garantier for at han faktisk gjør det. Jeg visste ikke om det ville skje i nær eller fjern fremtid, og jeg kan heller ikke være sikker på at når han til slutt står der med et jobbtilbud og pennen i hånden, så vil han faktisk gjennomføre det. Eller at han heller ville tenke at han hadde det ganske bra sammen med Tore i DN. Jeg tenkte at nå må jeg bare gå ut ifra at det ikke skjer noe mer, og legge dette bak meg.

Samtalen med Støre

– Har dere planer om å flytte sammen, gifte dere og få barn?

– Vi må ta ett skritt av gangen, og det er litt tidlig å svare på.

– Hva tiltrakk deg ved Kristian Skard?

– Han har integritet, og han er omsorgsfull. Og særlig det med at han er omsorgsfull må jeg innrømme at jeg ikke hadde skjønt eller sett før.

– Er du enig med Knut Arild Hareide, som skal ha sagt at Skard ser ut som en fotomodell?

– Ja, her er det tverrpolitisk enighet mellom Ap og KrF.

– Når informerte du Støre om dette?

– Det gjorde jeg i august. Da fortalte jeg ham at jeg hadde møtt Kristian noen ganger den sommeren, at det ikke var et forhold fordi det ikke kunne utvikle seg til det, men jeg tenkte det var ryddigst at Jonas visste at vi hadde møttes.

– Problematiserte Støre dette da du fortalte ham om det?

– Det var en god samtale, men det er ikke naturlig for meg å gå inn i detaljene på det.

– Skard har skrevet svært mange uhyre kritiske saker om kritiske reportasjer om Ap, og ikke minst om Støre selv. Støre kunne vel kanskje tenkt seg at du kunne ha funnet deg noen andre enn en sånn person?

– Det at man skriver kritiske artikler er jo ikke et tegn på at man er et dårlig menneske, håper jeg. Det er en journalists oppgave å stille de kritiske spørsmålene, og ettergå politikere som har makt og innflytelse. Sånn jeg ser det, og sånn jeg tror de fleste ser det, så har Kristian

bare gjort jobben sin.

– Du har vært journalist selv, har journalistutdanning og til og med jobbet i VG – har det gjort det lettere for deg å forstå hele denne situasjonen?

– Det tror jeg ikke. Men sitter du på Stortinget, og er nasjonal politiker, tror jeg de aller fleste her på huset har ganske god rolleforståelse både knyttet til egen rolle og journalistene som kommer og går i Stortingets presselosje. Man skjønner at de gjør jobben sin når de er pågående og stiller kritiske spørsmål. Og hvis vi ikke liker at kritiske spørsmål blir stilt, så må vi vel nesten finne oss noe annet å gjøre.

– Hvorfor står dere frem i VG med dette nå?

– Det er fordi vi nå faktisk er sammen. Og fordi Kristian inntil nylig var politisk reporter, mens jeg er politiker. Som mange vet, så så er ikke det å fortelle om mitt privatliv en paradegren for meg.

– Er du bekvem med at vi intervjuer deg om dette nå og stiller disse spørsmålene?

– Nei, ikke rent personlig, men jeg har rolleforståelse nok til å forstå at dette intervjuet må finne sted og at disse spørsmålene må stilles. Og ikke minst at jeg må svare på dem. Nå har jeg gjort det, så da anser jeg meg ferdig med saken, sier Tajik.

Vanskelig kombinasjon

Kristian Skard vil ikke møte VG for et intervju eller ta bilder sammen med sin nye kjæreste. Det hindrer han imidlertid ikke fra å skryte uhemmet av henne.

– Hadia er utrolig vakker, fryktløs og tvers igjennom snill, sier Kristian Skard.

– Du er en av de mest sentrale journalistene bak avsløringene som endte med at din nye kjærestes kollega som nestleder i Ap, Trond Giske, måtte gå av? Hva tenker du om det?

– Jeg tenker ikke så mye på det, fordi jeg traff jo Hadia lenge etter at jeg jobbet med den saken. Men jeg skjønner jo at det er et spørsmål noen sikkert kan stille seg.

– Kunne du ha fortsatt som politisk reporter i DN?

– Det ville vært svært vanskelig å kombinere å være politisk reporter og samtidig sammen med nestlederen i det største partiet. Det ville nok ikke gått, nei.

– Du sa med andre ord opp jobben for kjærligheten?

– Jeg ser at det kan se sånn ut. Det som var situasjonen var at jeg i lengre tid hadde tenkt å bytte jobb, men det ble nok fremskyndet på grunn av dette. Samtidig vet man jo aldri om eller når man får et jobbtilbud man er fornøyd med. Jeg hadde nok byttet jobb uansett, men det kunne fort ha tatt litt lengre tid.

Fotomodell

– Hva tror du Trond Giske tenker når han nå får vite at du er blitt kjæreste med Hadia Tajik?

– Det må jeg innrømme at jeg ikke har tenkt noe på. Jeg har ikke noen interesse av å spekulere i det heller.

– Hvordan var omgangstonen mellom deg og Hadia mens Giske-saken pågikk?

– Jeg hadde jo ikke noe særlig kontakt med Hadia i den perioden, ut over at jeg snakket med alle i Aps ledelse.

– Dere har kjent hverandre i mange år?

– Vi har kjent hverandre i den forstand at jeg har dekket politikk veldig lenge, og så har vi møttes i jobbsammenhenger. Men jeg har aldri kjent henne godt. Jeg har aldri vært i samme omgangskretsen.

– Knut Arild Hareide har sagt til din mangeårige makker i DN, Tore Gjerstad, at du ser ut som en fotomodell. Tajik sier seg nå helt enig med Hareide. Hva tenker du selv?

– Det var ikke bare at Tore hørte det av Hareide, men jeg var til stede. Vi satt sammen inne hos Hareide og han henvendte seg til Tore og spurte hvordan det var for ham å jobbe med en som så ut som en fotomodell.

– Synes du det var en koselig kompliment?

– Jeg vet ikke om koselig er det rette ordet, men det var et overraskende spørsmål fra partilederen i KrF.

– Nå skal du inn i rampelyset, hvordan tror du det vil gå?

– Det kommer sikkert til å gå helt greit. Jeg har jo ikke noe ønske om å bli kjent. Hadia er ikke kjent for å løpe rundt å gi personlige intervjuer. Jeg tror ikke det er noen stor fare for at vi vil havne på den arenaen der. Når jeg velger å bli sammen med en person som er kjent, så vil jo det innebære noe søkelys.

– Skal dere gifte dere og få barn?

– Det er nok litt for tidlig å begynne å tenke på sånne på ting, avslutter Skard.

DN gratulerer

Tore Gjerstad ønske ikke å kommentere den tidligere makkerens forhold til Tajik.

DNs sjefredaktør Amund Djuve uttaler seg imidlertid på vegne av avisen:

– Jeg synes alltid det er vakkert når unge mennesker finner kjærligheten. Kristian tok kontakt med meg på forsommeren og sa at det gikk rykter om de to, som jeg ikke hadde hørt om. Han sa at de hadde møttes i en privat sammenheng og at de hadde møtt hverandre noen ganger etter det, uten at det var snakk om noe forhold. Vi hadde en tilsvarende samtale rett etter sommeren, og status hadde ikke endret seg. Det viser at Kristian også i denne sammenhengen har opptrådt ryddig og profesjonelt overfor Dagens Næringsliv, sier Djuve til VG.

