Syvbarnsmorens forsvarer: Ingen av gjestene i annenetasje hørte brannalarmen

KRISTIANSAND (VG) Kvelden før Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død på rom 221 på First Hotel, gikk brannalarmen på hotellet. Ingen av gjestene i samme etasje skal ha hørt alarmen ringe.

Rett før midnatt 5. april i 2014 gikk brannalarmen på First Hotel i Kristiansand . Dagen etter ble Øystein Hagel Pedersen funnet død med hodet ned i puten på rom 221.

I disse dager møter ekssamboeren, en 43 år gammel syvbarnsmor, tiltalt for å ha drept ham ved forgiftning eller kvelning. Hun er også tiltalt for å ha drept sin far i 20002. Hun nekter straffskyld og vil ikke forklare seg for retten.

I dag møtte den tidligere hotelldirektøren ved First Hotel som vitne i Kristiansand tingrett. Torfinn Johansen var personlig venn med Hagel Pedersen. Han lot også vennen bo gratis på hotellet.

Fant Hagel Pedersen

Johansen beskrev det som en fryktelig opplevelse å finne Hagel Pedersen død på hotellrommet.

– Jeg reagerte på alle tablettene på nattbordet. Ville han ta livet av seg? Det trodde ikke vi som var til stede, vi synes det var underlig. Det kan umulig være en naturlig død, sier Johansen, som samtidig visste at Hagel Pedersen hadde vært deprimert over lengre tid på grunn av forholdet til den nå tiltalte kvinnen samt på grunn av kampen mot barnevernet.

Hotelldirektøren var også på hotellet da brannalarmen gikk. Han fortalte at gjester fra diskoteket og hotellet ble evakuert. Gjestene samlet seg i resepsjonen, ifølge hotelldirektøren.

– En brannalarm er noe du hører overalt, den hører man på utsiden av hotellet også. Det er et gammelt hotell, men vi hadde titt og ofte kontroll av brannvarslingssystemet, som brannvesenet forlanger, sier Johansen i retten.

– Var det klokker i hver etasjer, spør aktor Leif Aleksandersen.

– Klokker finner du overalt. Alle rom skal høre, svarte hotelldirektøren.

Han forteller at han reagerte på at den tiltalte kvinnen kom ned i resepsjonen da brannalarmen gikk, men at han ikke så Hagel Pedersen.

– Jeg så at hun var der. Jeg visste at Øystein bodde der. Jeg husker jeg så på henne og sa «hva gjør du her?» Jeg var ikke noe glad i henne. Øystein har forklart meg hvordan han ble behandlet av henne. Jeg har nektet Øystein å ta med henne. «Du er hjertelig velkommen, men ikke henne», sier Johansen, som forteller at det ikke ble gjennomført noen opptelling av gjestene etter at brannalarmen gikk av.

– Gjestene hørte ikke alarm

Syvbarnsmorens forsvarer, Olav Sylte, opplyser at politiet har avhørt i overkant av ti gjester som bodde i samme annenetasje som Hagel Pedersen. Ingen skal ha hørt brannalarmen, ifølge forsvareren.

– Har du snakket med noen av dem som bodde i annenetasje? Hørt med dem om de hørte brannalarmen, spør Sylte.

– Nei, det har jeg ikke. Vi vet at brannalarmen funker, svarer Johansen.

Sylte opplyser at en brannklokke i annenetasje ble byttet etter dødsfallet.

– Når du sier at brannalarmen ikke fungerer i annenetasje, så kan jeg påstå at det er feil. Men at det var én klokke i hele andre etasje som kan være ute og drift, det vet jeg ikke noe om, sier Johansen.

Han svarer at dersom ingen av gjestene hørte brannalarmen, må de ha sovet veldig tungt eller at de har hatt veldig mye «godt i glasset».

«Jeg tok livet av min far»

Johansen forklarte også at han hadde hørt at den tiltalte kvinnen skulle ha sagt til Hagel Pedersen at «Jeg tok livet av min far, og jeg skal ta livet av deg også». Kvinnen nekter straffskyld.

Johansen beskrev at tiltalte og Hagel Pedersen levde i et konfliktfylt forhold og at tiltalte skulle ha frastjålet ham kredittkortet flere ganger.

– Jeg sa til ham at «jeg skjønner ikke hvorfor du har kontakt med henne. Gang på gang blir du utnyttet av henne», forklarte Johansen.