Dødsfallene i Tromsø: Moren gjennomførte norskprøve kort tid før hendelsen

TROMSØ (VG) Kvinnen som er siktet for drap og drapsforsøk gjennomførte muntlig prøve i norsk på Voksenopplæringen få timer før hun og de tre barna ble hentet opp fra sjøen livløse.

Så langt har politiet gått ut med få detaljer om hva som skjedde i timene før kvinnen i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet opp fra sjøen på Tromsøya.

En forbipasserende varslet politiet om en barnevogn som sto forlatt ved veien på Fagereng like før klokken 17.30 mandag kveld. Fotspor i snøen førte ned til vannkanten, der politiet også fant et par støvler. Alle de fire var livløse da de ble hentet opp av en politimann etter å ha blitt funnet åtte-ti meter ut i sjøen.

Moren og den eldste datteren døde av skadene, mens de to yngste fremdeles ligger på Rikshospitalet med kritiske og livstruende skader. Tirsdag opplyste politiet at de etterforsker moren for drap og drapsforsøk, mens faren er avhørt som vitne i saken.

– Ga ikke grunn til uro

Den avdøde kvinnen var elev ved Voksenopplæringen, som en del av introduksjonsprogrammet til kommunen. Avdelingsdirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune bekrefter til VG at kvinnen tok en muntlig norskprøve få timer før politiet ble varslet om hendelsen på Fagereng.

– Men det var ingenting i situasjonen som ga grunn til uro, sier hun.

Politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt sier til VG at de er kjent med opplysningen, men at de foreløpig ikke vil kommentere dette ytterligere. Faren er avhørt som vitne, og politiet opplyser at de vil gjennomføre flere avhør fremover. Han blir fulgt opp av kommunens psykososiale team.

– Alle gråt

Ifølge politiet kom faren til Norge i 2015, mens moren kom gjennom familiegjenforening to år senere. Familien kom opprinnelig fra Sudan, og hadde godkjent midlertidig opphold i Norge. Alle fem bodde sammen, og ingen av dem var kjent for politiet fra før.

Ahmed Idris (39) er venn av faren i familien, og forteller at han tirsdag morgen fulgte ham til flyplassen, da han skulle fly til Oslo for å være hos sine to døtre på Rikshospitalet.

– Det var 15 av oss som tok avskjed med ham på flyplassen. Han gråt, alle gråt, forteller Ahmed Idris, som leder den sudanske foreningen i Tromsø.

– Politiet kom på døren

Idris sier til VG at kameraten fortalte ham hva som skjedde mandag. Ifølge 39-åringen skal faren i familien blant annet ha fortalt at moren til barna hadde en prøve i norsk muntlig tidligere på dagen, og at politiet kom på døren hjemme hos dem på kvelden.

39-åringen forteller om et miljø i sjokk og fortvilelse.

– Vi forstår ikke hva som er skjedd og venter på svar fra politiet. Få av oss har sover i natt, sier Idris til VG.

BERØRER ALLE: Senterets nestleder Abdikafi Osman. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Også på det muslimske senteret for Nord-Norge og i al-Rahma-moskeen i Tromsø har mange vært samlet tirsdag. De kjenner familien på fem.

– Hun omtales som snill og vennlig, sier senterets nestleder Abdikafi Osman. Han sier at reaksjonene blant trosfellene har vært sterke.

– Når noe skjer med uskyldige barn, berører det oss som er foreldre, sier Osman.

03.12.19

