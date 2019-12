Luftambulansesjef i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»

Tapende operatør: Ikke nødvendigvis på tilbudssiden.

– Det sier seg selv at det er lite motiverende for et selskap å tape en stor og inntektsbringende kontrakt etter å ha brukt mye tid, krefter og penger på å levere et best mulig tilbud. Vår erfaring er at nye operatører gjerne tilbyr mer enn det kontrakten inneholder. En operatør som er på tur ut vil naturlig nok se dette annerledes.

Personell: Ikke nødvendigvis på tilbudssiden hverken i forkant eller i etterkant av bytte

– Ved operatørbytte skapes det frustrasjon og usikkerhet for egen jobb blant personellet som jobber i tjenesten.

Personell: Krever virksomhetsoverdragelse

– Hvorfor er det en utfordring at personell krever virksomhetsoverdragelse?

Det er ikke en utfordring i seg selv. Å få prøvd om bytte av arbeidsgiver skal skje med virksomhetsoverdragelse er en rettighet gjennom arbeidsmiljøvernloven hvis forholdene tilsier det. Men for både operatør og ansatte vil det gå mye tid og krefter knyttet til dette. Arbeidstvister er krevende å stå i for dem som er involvert.

Politiske diskusjoner både lokalt og nasjonalt: Politikken blir viktigere enn fornuften

– Eksempelvis tar mange til orde for å si opp avtalen til Babcock selv om det da ikke finnes noe reelt alternativ som kan overta beredskapen. Babcock har i snitt levert 90 prosent beredskap eller mer siden 1. august. Det er legitimt å mene at kontrakten bør sies opp, men en oppsigelse nå ville virkelig satt beredskapen tilbake og det over lang tid. Den politiske debatten utfordrer også oss som jobber i tjenesten på en måte som tar fokus og krefter fra den jobben vi egentlig er satt til å gjøre.

Media: Stor lokal, regional og nasjonal oppmerksomhet

– I denne saken har Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF på det meste hatt opp imot hundre mediehendelser på en dag. Ofte stilles spørsmål der flere personer eller instanser utenfor vår egen organisasjon må involveres for å få ut korrekt informasjon. Det er svært arbeids- og tidkrevende. Såpass mye at den egentlige jobben blir skadelidende. I tillegg virker nok den store medieoppmerksomheten belastende for mange av dem som jobber i og rundt vår tjeneste.

Media: Sosiale medier

– I sosiale medier fremsettes mange påstander og det går mange rykter. Det er milevis fra seriøs journalistikk der fakta sjekkes før publisering. Å forsøke å rette feil og påstander uten hold, ved å presentere fakta i sosiale medier er utfordrende. Det vet alle som har prøvd.

«Barnesykdommer» nye fly og helikoptre

– Det er alltid en risiko for at nye flytyper leveres med noen barnesykdommer. Det har vi sett mange eksempler på i kommersiell luftfart. Beech 250 er ikke en ny flytype, men en ny versjon av en velkjent flymodell. Det er brukt i luftambulansetjenesten i over 20 år. Det kom derfor overraskende på både operatør og oss som oppdragsgiver at en ny modell av den samme flytypen ble levert med så mange barnesykdommer som vi ser at disse flyene har hatt. Babcock drifter samme modell i Sverige som den vi har i Norge uten å oppleve tilsvarende utfordringer.

I presentasjonen nevnes også innsynsbegjæringer som en av utfordringene ved dagens organisering. Offentlighetsloven sikrer retten til innsyn i offentlige dokumenter, som for eksempel presentasjonen Juell holdt for ekspertgruppen.

– Retten til innsyn er en viktig og bærende del av et demokrati. Denne kommentaren handler om ressurser. Store og mange innsyn tar tid å svare ut på en korrekt og grundig måte. Og det har vært krevende å få til når så mange har kommet samtidig.