Nav ba om EØS-hjelp – fikk nei fra departementet

I 2009 etterspurte Nav signaler om hvordan de kommende EØS-reglene skulle tolkes. Det ville ikke det da Arbeiderparti-styrte departementet gi.

Minst 48 personer har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, fordi NAV har tolket EØS-reglene feil. NAV har forklart at feiltolkningen oppsto ved innføringen av nye EØS-regler i 2012, men ESA tror feilen kan gjelde fra 1994.

I 2009 var Dag Terje Andersen (Ap) arbeidsminister. Da Nav forberedte seg på nye regler, sendte de et brev til hans departement og etterspurte signaler.

Svaret fra departementet var nei.

I brevet skriver Nav at for å gjennomføre endringene, «er det avgjørende at det meget omfattende planleggings- og utviklingsarbeidet fram mot ikrafttredelsen igangsettes straks».

«Nav har imidlertid ikke mottatt noen formelle signaler fra departementet om innføringen av endrede regler og den videre framdrift i arbeidet fram mot ikrafttreden av forordningene», skriver de videre.

De ber om informasjon om «departementets syn og holdninger til håndteringen av perioden fra ikrafttreden av forordningene for EUs medlemsland og til innlemmelsen av forordningene i EØS-avtalen».

«Ikke behov for signaler»

Brevvekslingen trekkes frem i internrevisjon, som blir presentert i dag.

– I 2009 ber NAV departementet om hjelp i prosessen med å innføre den nye forordningen, fordi det er forvirring rundt disse begrepene. Da sier departementet til Nav at det ikke bør være behov for flere møter, fordi Nav og departementet har vært på de samme møtene, sier revisjonsdirektør Terje Klepp.

«Direktoratet bør derfor ha all informasjon som er nødvendig for en forsvarlig planlagt og gjennomført overgang til de nye forordningene», skriver departementet i brevet.

Konklusjonen er at det ikke trengs signaler, mener de:

«Vi kan på denne bakgrunn ikke se at det er et generelt behov for signaler fra departementet i relasjon til overgang til nye forordninger som er planlagt for trygdesamarbeidet i EØS-området».

Ville bistå ved senere tvil

Departementet skriver at de senere vil kunne svare på eventuelle spørsmål som på grunn av tidspress må tas løpende.

«Det vil da selvsagt påhvile departementet å holde direktoratet løpende orientert om slike forhold. Departementet vil også bistå med avklaring av tvil og uklarheter når det gjelder tolkningen av de nye forordningene», skriver de i brevet.

Publisert: 12.12.19 kl. 13:15 Oppdatert: 12.12.19 kl. 13:31

