VEIEN Å GÅ: Bilder fra satelittbildeleverandøren KSAT, viser posisjonen til polfarerne og skipet «Lance». Leiren til Børge Ousland og Mike Horn befant seg lørdag morgen rundt 12 kilometer fra skipet. På kartet er det markert inn råker i turkis. Bildet er tatt ved 08-tiden lørdag, og det er stadige forflytninger på isen. Foto: RADARSAT-2 Data and Products © MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd, 2019 - All Rights Reserved. RADARSAT is an official mark of the Canadian Space Agency. Processed and analysed by KSAT.

Ousland om møtet på isen: – Et vanvittig stort øyeblikk

NORDISHAVET/OSLO (VG) Etter krevende dager i isødet nærmer polfarerne Børge Ousland og Mike Horn skipet «Lance», men gårsdagens etappe ble høydramatisk.

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn var på vei til å møte forsyningsteamet, Aleksander Gamme og Bengt Rotmo, ute på polisen, da Mike Horn plutselig gikk i en råk (sprekk i isen, journ. anm.)

– Han havnet rett nedi vannet og lå og kavet i isvannet. Jeg ilet til og fikk hjulpet ham opp, satte raskt opp teltet og fikk fyr på primusene, sier Ousland i en talemelding sendt til ekspedisjonsteamet lørdag morgen.

På dette tidspunktet var ifølge polfareren 25 minusgrader og stiv vind fra nordøst. «Ikke den beste badetemperaturen egentlig», sier Ousland.

– Heldigvis gikk det bra. Han fikk ingen frostskader annet enn at han ble veldig nedkjølt.

Etter å ha tørket og skiftet i noen timer, var de to polfarerne i gang igjen.

– Det er kort vei mellom suksess og katastrofe. Jeg skjønner ikke hva de guttene er laget av, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

Møttes på polisen

Det var ved midnatt, natt til lørdag meldingen kom om at polfarerne hadde møtt forsyningsteamet, ute på polisen. Da var det fortsatt 23 kilometer mellom dem og skipet.

– Jeg må si at det var et vanvittig stort og flott øyeblikk å møte mine venner her ute, sier Ousland i lydklippet.

De vandret langt sammen, til de slo leir rundt 12 kilometer fra «Lance». Lørdag formiddag begynn marsjen igjen.

– Det blir en utrolig spennende dag, særlig fordi de ikke ønsker å ta imot noe mat fra de to andre. Hele prosjektet er å klare seg 100 prosent selv til de går av til båten, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til VG.

Han sier det blir en krevende dag, men håper å få inn de to polfarerne i løpet av kvelden.

– Vi har sett de siste dagene hvor vanskelig det er å forutsi ytterkanten på polisen. Den endrer, skrur seg til og lager nye feller hele tiden. Vi håper og tror at innen noen timer så er de innen rekkevidde for radiokontakt. Da blir det mye lettere å navigere.

Og legger til at vinden kan bli en utfordring:

– Det blåser nord-øst, så skipet driver en god del. Det er i tillegg store forflytninger på isen, så det er et krevende arbeid. Det vi frykter nå er at det på tampen av en vellykket tur skal skje noe galt.

Gårsdagens krevende vandring har gjort at dagens start har blitt en del forsinket. VG får bekreftet at de trolig fortsetter ferden rundt 16.30.

Avbrøt henteplan

Planen var i utgangspunktet at teamet om bord «Lance» skulle forflytte seg lenger øst, til et nytt hentepunkt ved kanten av en råk med hardere is.

– Men det gjør vi ikke, for nå har isen fryst til. Alle råkene mellom oss og dem har lukket seg, og det er ikke åpne råker lenger, sier kaptein Stig Roaldsand til VG.

Krevende og skiftende isforhold har vært en konstant utfordring for mannskapet som kartlegger de trygge rutene for polfarerne.

Iskart-ansvarlig Knut Espen Solberg på «Lance» har tidligere uttalt at satelitt-bildene kun gir et «snapshot» av virkeligheten, og at det således er vanskelig å forutse hva som skjer på isen.

– Målet er å klare seg selv

Det har snart gått 87 dager siden Mike Horn og Børge Ousland bega seg ut på ekspedisjonen hvor de skulle krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen.

Planen var egentlig å følge isen ned til Svalbard hvor de skulle bli hentet ut av Mike Horns seilbåt «Pangea», men isen var altfor usikker.

Rotmo og Gamme ble tirsdag sendt ut for å gå de to polfarerne i møte med forsyninger, fordi Ousland og Horn straks er tomme for både mat og brensel.

Forsyningsteamet hadde blant annet pakket med seg 30 dagsrasjoner, hvor én rasjon holder for en mann i en dag.

– Forsyningsteamet fungerer som et lite sikkerhetsnett rundt gutta, hvis det skulle gå fryktelig galt. Foreløpig har de ikke hatt bruk for dem. Målet er å klare seg helt selv, sier Ebbesen.

Når Horn og Ousland har kommet seg på «Lance» og seilt over til Longyearbyen anses prosjektet som fullført.

HER FORLATER DE SKUTA: Bengt Rotmo og Aleksander Gamme kan skimtes ved pulkene verst til venstre over polarskuta «Lance». Sent tirsdag kveld la de ut på ferden innover i mørket. Foto: Jørgen Braastad

Familien venter

Med unntak av begrenset kommunikasjon ved hjelp av satellitt, har ikke Ousland og Horn snakket med eller sett andre mennesker siden de forlot seilbåten «Pangea» og spente på seg skiene 12. september.

Mike Horns datter Jessica Horn befinner seg nå i Longyearbyen på Svalbard. Sammen med en kaptein, mannskap, kameramenn og et par journalister fra den franske TV-kanalen France 2, håper hun å gå fra kai fredag eller lørdag morgen.

De skal prøve å komme så langt nordover som mulig med Horns seilbåt «Pangea», og håper på å kunne møte faren og resten av ekspedisjonsteamet på iskanten på søndag.

Det er ikke bare julemat som venter de to polfarerne. Om bord på «Pangea», har Horns datter nemlig med seg en haug med sveitsisk sjokolade.

Publisert: 07.12.19 kl. 13:49 Oppdatert: 07.12.19 kl. 17:56

