Morens forsvarer: Saken blir henlagt

TROMSØ/OSLO (VG) Den avdøde moren i 20-årene er siktet for ett drap og to drapsforsøk. Onsdag fikk hun oppnevnt en forsvarer.

Advokat Tore Pedersen opplyser at det ikke er noen historikk eller kjennskap til moren som er bakgrunnen for forsvareroppnevnelsen.

– Det var en helt vanlig forsvareroppnevning som ble gjort av Nord-Troms tingrett, sier Pedersen til VG.

Den avdøde moren i 20-årene er siktet for drap på sin syv år gamle datter og for drapsforsøk på sine to andre døtre.

De to jentene kjemper fortsatt for livene sine på Rikshospitalet i Oslo. Tilstanden beskrives som uendret – kritisk og livstruende, ifølge politiet.

FORSVARER: Advokat Tore Pedersen avbildet på vei inn i Nord-Troms tingrett i 2012. Nå er han forsvareren til den avdøde moren. Foto: Terje Mortensen

– Henlegges på et tidspunkt

– Hva blir din rolle i saken når du ikke har noen klient?

– Det blir å følge opp at vanlige rettsregler blir fulgt og at det er normal fremdrift i saken. Det er en sak hvor det utarbeidet en siktelse som skal etterforskes og begrunnes, svarer Pedersen.

Forsvareren forklarer at drapssaken kommer til å bli henlagt.

– Straffansvar faller bort ved siktedes død, så på et tidspunkt blir saken henlagt. Men det er best for alle at man får frem mest mulig informasjon og at saken blir opplyst best mulig, sier Pedersen.

ÅSTEDET: Det var mandag ettermiddag at bilen med de fire familiemedlemmene havnet i sjøen ved Fagereng i Tromsø. Politiet etterforsker den avdøde moren for drap og to drapsforsøk. Foto: Hallgeir Vagenes

Forsvareren sier videre at det senere kan bli et spørsmål om erstatningsansvar i saken, men han ønsker ikke å forskuttere noe rundt dette.

Ber om tips

Politiet holder kortene til brystet når det gjelder detaljer fra etterforskningen, de ønsker ikke å påvirke eventuelle vitner som kan hjelpe til med å kaste lys over hendelsen.

Politiet kom til åstedet ved Fagereng i Tromsø klokken 17.30 mandag. De ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha sett moren og døtrene på vei til åstedet - samt personer som har kjennskap til familien.

– Vi kan ikke gå ut med opplysningene vi har, for da kan vitnene bli påvirket. Derfor holder politiet kortene tett til brystet, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen.

Publisert: 04.12.19 kl. 18:19

