MOT ISEN: Mens polfarerne som skal hentes ut drar seg sørover på isen, skal skipet Lance kjempe seg nordover. På bare seks timer, kvelden før avgang, hadde det bygd seg opp et tykt islag som dekket hele det store dekket. Og måtte hakkes bort manuelt. Kapteinen håper å unngå dette på tur nordover. Foto: Jørgen Braastad, VG

Polfarere hentes ut av isen – nå starter den dramatiske operasjonen

LONGYEARBYEN (VG) Børge Ousland og Mike Horn går snart tomme for mat oppe i isen. Nå skal skipet Lance kjempe seg opp for å hente dem ut.

Lyset forsvant tidligere i høst. Nå er alt like mørkt her oppe, hele døgnet, morgen som kveld er det svart. Det er dette været polfarerne har valgt å gå i – og det er dette de skal hentes ut i.

– Det blir en liten thriller for oss her oppe i isen, sier polarfarer Børge Ousland i et lydklipp sendt sørover via satellitt.

Det hjelper ikke at det er storm og bitende kaldt. Midnatt, natt til lørdag, la skipet Lance fra kai i Longyearbyen og satte kursen mot isen.

– Det er 20 minusgrader, storm og ising, påpeker Stig Roaldsand, kaptein på Lance.

FREDAG KVELD: Børge Ousland og Mike Horn kjemper seg sørover gjennom isen. Fredag klarte de å komme seg 24 kilometer sørover. Foto: Børge Ouslands Facebook

– Vi skal prøve å komme oss inn over isen, finne råker og komme oss så langt mulig nord som mulig for at de kan komme oss i møte, sier Roaldsand.

– Hvor realistisk er det at dere kommer helt opp til møtepunktet?

– Det er helt umulig å si, sier kapteinen.

VG er med om bord i Lance. På denne siden kan du de neste dagene følge operasjonen nordover.

Måtte snu om på planen

Det har vært et 78 dager langt blodslit for Børge Ousland og Mike Horn. Siden de startet fra Nome i Alaska har de tatt seg over isen via Nordpolen. Planen var egentlig å følge isen helt ned til Svalbard og bli hentet ut av Mike Horns seilbåt.

Men isen er altfor for usikker.

FØR MØRKET: De to har vært på tur siden midten av september. Det har gradvis blitt mørkere og de har stort sett gått i mørket. Foto: Børge Ouslands Facebook

– Båten til Mike hadde han ikke så veldig lyst til å sende inn i isen, for det er den eneste han har og det har blitt hjemmet hans. Isen er også mye røffere her enn på andre siden, sier Ousland på lydklippet.

Tirsdag ble beslutningen tatt: De to erfarne polfarerne må hentes ut på annen måte.

PLAN B: Polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er med om bord i tilfelle de må gå innover isen og hente ut Ousland og Horn. Foto: Jørgen Braastad

Fredag kveld var Ousland og Horn 10 mil fra der skipet Lance håper å plukke dem opp – rundt 82 grader nord.

Det er heller ingen selvfølge at Lance klarer å bryte seg helt opp til det punktet gjennom isen.

– Vi er veldig spente på hvor langt nord i isen Lance kan gå. Vi håper på 82,2 grader og så vil vi gjerne komme lenger. Men vi er forberedt på at det kan bli stopp før, sier operasjonsleder Bengt Rotmo til VG.

LANCE: Teamet til Mike Horn og Børge Ousland har leid skipet Lance for å hente dem ut. Foto: Jørgen Braastad, VG

Ousland selv er klar: «Vi står på fra vår side»

– Så får vi håpe at været ikke slår seg helt vrang. Dette blir utrolig spennende dette her for oss, å se hvor langt vi kommer, sier han.

En av de mest krevende

Børge Ousland har brukt satellittelefon til å oppdatere sine følgere på sosiale medier underveis. Med bilder av blåfrosne fingre, kakefeiring på Nordpolen, svømming gjennom isvann, motvind og 40 minusgrader.

Ousland har reist på ekspedisjoner siden 80-tallet, men har i sine meldinger innrømmet at dette er en av hans mest krevende noensinne.

De går tomme for mat torsdag i neste uke.

FROST: Børge Ousland og Mike Horn har fått mindre frostskader og er slitne, men ellers i god form på veien sørover. Dette bildet ble lagt ut torsdag. Foto: Børge Ouslands Facebook

Må kanskje inn på isen

– Det som er spesielt med denne turen er at den går i mørket, sier operasjonsleder Rotmo.

– De to har gått i mørket i vel 50 dager. Det gjør noe med deg. Vanskelighetsnivået for det de driver med kan ikke bli verre. Du kan ikke gjøre noe som er vanskeligere, påpeker han.

Det 60 meter lange skipet Lance har tidligere tilhørt Norsk polarinstitutt. Nå har Ousland og Horn måttet gå til det lange skrittet å leie det.

Hvis de ikke greier å komme seg ned til skipet, må teamet til Ousland sende folk innover isen for å hente dem. Med om bord er derfor polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo.

De er beredte til å gå innover den vanskelige isen med mat, om nødvendig.

MESSA: De dårlige værmeldingene har ført til intens planlegging før avreise. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Hvis vi ikke skulle klare å gå ned til båten, så har vi en plan B, påpeker Ousland i lydklippet.

Ett døgn til iskanten

Det tar trolig Lance ett og et halvt døgn å komme opp til iskanten. Så starter den vanskeligste jobben.

– Vi får se når vi kommer opp der nå. Det kan gå veldig greit eller det kan være vanskelig, sier kaptein Stig Roaldsand.

VG I ISHAVET: VGs team skal være om bord på Lance under operasjonen

