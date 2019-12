ÅSTEDET: Onsdag formiddag er både bamser, blomster, lys og hilsener lagt ned i snøen ved Fagereng på Tromsøya. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Tromsø-morens forsvarer: – En del løse tråder

TROMSØ (VG) Den drapssiktedes forsvarer mener det er for tidlig å konkludere, etter at kvinnen og hennes tre barn ble funnet livløse i sjøen utenfor Tromsø.

– Det er fortsatt en del løse tråder opp mot dødsårsaken, sier advokat Tore Pedersen til VG, etter at han har gjennomgått dokumenter fra politiets etterforskning.

Han mener det er for tidlig å fastslå at moren druknet barna på syv, fire og halvannet år, og understreker at siktelsen er foreløpig.

– Obduksjonen vil være sentral i forhold til dødsårsaken og kan gi svar, sier Tromsø-advokaten.

Moren og eldste datteren døde mandag kveld. De to yngste barna på fire og halvannet år er innlagt på Rikshospitalet med kritiske og livstruende skader.

Den ene obduksjonen ble foretatt onsdag. En foreløpig obduksjonsrapport er ventet i løpet av dagen. den andre er berammet til fredag.

Den avdøde moren er siktet for drap og drapsforsøk. Pedersen forklarer at hun formelt skal siktes når politiet vil bruke tvangsmidler, som å få tilgang til mobiltelefonen hennes.

– Men det følger av loven av det går mot henleggelse. Straffeansvaret bortfaller ved siktedes død, sier advokat Tore Pedersen.

Han mottok onsdag ettermiddag etterforskningsmaterialet fra politiet.

– Jeg har inntrykk at av forløpet før de fire ble funnet livløse i sjøen, er rimelig klart. Men vi har all interesse av å få saken opplyst, slik at vi får en riktig påtalemessig avgjørelse, sier forsvareren.

