Fellesforbundet: Full seier til EØS-tilhengerne

Fellesforbundets interne EØS-strid endte med full seier til EØS-tilhengerne, men landsmøtets flertall vil likevel har utredet alternativene.

300 delegater avviste et EØS-brudd nå, mens 218 delegater samlet seg om et mindretallsforslag om å utrede en utmeldelse av EØS.

VG meldte tirsdag kveld at flertallet i redaksjonskomiteen gikk inn for å avvise utmelding av EØS, men med klare krav om å utnytte handlingsrommet i avtalen for å sikre arbeidstagernes rettigheter bedre.

Men også flertallet er kritiske til måten EØS-avtalen fungerer på:

"EØS-avtalen har skapt problemer i det norske arbeidsmarkedet. Det dreier seg både om konflikter mellom norske reguleringer og EØS-retten og om sosial dumping og lavlønnskonkurranse", står det i uttalelsen som er Fellesforbundets endelige syn på EØS.

– Flertallet tar ikke stilling om ja eller nei til EØS. Både ulemper og fordeler er beskrevet i vedtaket. Vi mener at det er behov for mer kunnskap, både om alternativer og om det handlingsrommet vi har, sa Steinar Krogstad, Fellesforbundets nestleder, til landsmøtet før avstemningen.

To alternativer

Men flertallet på landsmøtet tror ikke reforhandling av avtalen vil føre fram etter erfaringene med brexit-prosessen.

I den vedtatte uttalelsen sier Fellesforbundet at de bare ser to realistiske alternativer til EØS, men anbefaler ingen av den: En handelsavtale lik den Norge hadde før 1995, eller fullt medlemskap i EU.

GJEST: Ap-leder Jonas Gahr Støre advarte Fellesforbundets landsmøte mot å sette EØS-avtalen i spill. Her er han på landsmøtet tirsdag, sammen med Fellesforbundets leder Jørn Eggum som også er sentralstyremedlem i Ap. Foto: Vidar Ruud

Mindretallet: Ville ut av EØS

EØS-opposisjonen hadde seks av 15 medlemmer i den forberedende redaksjonskomiteen.

Deres forslag ble til slutt også formulert som en utredning, men med det klare målet: Å si opp EØS-avtalen.

Men mindretallsforslaget hadde et forbehold, i tilfelle Fellesforbundet ikke maktet å få Norge ut av EØS:

«Hvis det viser seg umulig å gå ut av EØS, enten det skyldes partiene på Stortinget eller at EU saboterer muligheten for en demokratisk handelsavtale, vil forbundet kreve maksimal handlekraft fra norske myndigheter til forsvar for framkjempede lønns- og arbeidsvilkår i Norge», uttalte mindretallet.

