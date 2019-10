– I løpet av en halvtime ble jeg Norges mest kjente «kriminelle advokat»

Først ble advokaten dømt i retten for å plante bevis - så frikjent. Mette-Marit-venn og tidligere Karpe-manager Morten Andreassen (46) innrømmer at han alltid har vært litt rufsete, en fyr som velger snarveier.

Da ryggen kollapset i julen for snart to år siden, og Morten lå nyoperert og alene i en seng på Ullevål sykehus, ble han overveldet av selvmedlidenhet. Ekteskapet var over, han var mistenkt i en straffesak som bare hans nærmeste visste om, og han var ikke lenger manager for landets store stjerner.

«Nei, dette går ikke», tenkte han og sendte en SMS til ekskona: