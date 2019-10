IS-kvinnens advokat tordner mot KrF-topp: – Rystende

Advokaten til den norske IS-kvinnen i Syria og hennes alvorlig syke sønn (4) reagerer kraftig på uttalelser KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan kom med torsdagens trontaledebatt.

Torsdag ble Miljøpartiet De Grønnes (MDG) hasteforslag om å be regjeringen raskest mulig sørge for å hente hjem fireåringen til Norge for første gang diskutert i Stortinget.

Ifølge moren og hennes norske advokat Hans Christian Nordhus haster det stadig mer å sikre gutten helsehjelpen han trenger. Akuttilbudet i al-Hol-leiren er begrenset, og hjelpen fireåringen trenger, er ikke å få på feltsykehuset i området.

Flere partier er uttalt for å hente fireåringen, hans mor og hans yngre søster hjem til Norge. Et av dem sitter i regjering, nemlig KrF.

PARLAMENTARISK LEDER: Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Helge Mikalsen

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan har likevel gjort det klart at partiet hans ikke vil stemme for forslaget fra MDG.

– Det er ikke fordi vi ikke er enige med innholdet i forslagene. Dette handler om andre ting, blant annet om sikkerheten til kvinnen og barna. Vi vil heller jobbe intenst for dette i regjering, det er der dette skal kanaliseres, sa han fra Stortingets talerstol.

KrFs varslede nei i nasjonalforsamlingen kommer isolert sett ikke som noe sjokk på Nordhus og hans klienter i al-Hol-leiren i Syria.

– Vi hører at han gjentar at KrF vil jobbe for dette, men vi tror ham ikke. Simpelthen fordi vi ikke har fått et eneste forpliktende signal som kan underbygge det han sier, sier Nordhus til VG.

Det som derimot får advokaten til å reagere kraftig, er at Grøvan i Stortinget gjentok at fireåringens mor har takket nei til et tilbud om helsehjelp fra regjeringen. Advokaten mener KrF-toppen vet bedre.

– Vi er rystet over at Grøvan tillater seg å gå på Stortingets talerstol og ut til pressen og fortsatt agitere for at problemet i denne saken er mors manglende samarbeid om helsehjelp.

– Det er rett og slett rystende og utrolig skuffende for mor å registrere regjeringens systematiske kampanje for å bygge ned hennes omdømme som mor, sier advokat Nordhus til VG.

Frp takket nei

Kort tid før Grøvans innlegg i Stortinget hadde KrF-toppen møtt Nordhus og mottatt omfattende dokumentasjon.

– I møtet fremla vi helsedokumentasjon som viser at gutten dør. Vi fremla også dokumentasjon på at mor har samarbeidet om helsehjelp for gutten flere titalls ganger, sier Nordhus.

– Vi dokumenterte også at mor bare ved én anledning har takket nei til helsehjelp til sønnen, da med den begrunnelse at utenriksdepartementet ville legge sønnen inn på et sykehus for operasjon av en cyste eller fjerning av en blindtarm, som det ikke fantes noen medisinske indikasjoner for, sier han.

Advokaten sier de har dokumentert overfor Grøvan at både Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Verdens helseorganisasjon (WHO) helt har avvist at det var behov for slike operasjoner.

– Derfor styrker det ikke akkurat vår tillit til denne KrF-lederen at han tillater seg å gå på Stortingets talerstol og påstå at problemet i saken er at mor nekter helsehjelp, når han med sin egne øyne har sett at hun flere titalls ganger har samarbeidet om helsehjelp for sønnen.

Grøvan (KrF) fastholder at det han sa var riktig.

– Opplysningen om at helsehjelp er tilbudt den syke fireåringen, men ikke er akseptert av mor, er bekreftet av UD, skriver Grøvan i en sms til VG.

Uenighet

MDGs nasjonale talsperson og ene stortingsrepresentant Une Bastholm hevder politisk uenighet i regjeringen er hovedårsaken til at fireåringen ikke er hentet hjem ennå.

TALSPERSON: Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Une Aina Bastholm. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Regjeringspartiene har endret historien om hvorfor barna ikke hjelpes. Jeg forventer tydelighet og ærlighet om at årsaken til at man ikke allerede før sommeren har hentet hjem barna og deres foreldre er på grunn av politisk uenighet, sa hun i en replikk til KrF-toppen.

– Regjeringen har vist at det har et stort engasjement for disse norske barna. Allerede er det hentet hjem fem foreldreløse barn tidlig på forsommeren, svarte Grøvan.

Han mener at Stortinget med et offentlig vedtak i saken kan sette kvinnen og hennes barn i en farlig og vanskelig situasjon.

– Stortinget kan ikke drive saksbehandling, sa Grøvan i Stortinget.

