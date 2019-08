HYLLES: Muhammad Rafiq (til venstre) og Muhammad Iqbal blir omtalt som helter etter å ha overmannet terrormistenkte Philip Manshaus i al-Noor-moskeen i Bærum forrige lørdag. Foto: Terje Pedersen

Moské-heltene forteller om dramaet: – Visste at jeg ville dø hvis jeg slapp ham

Muhammad Iqbal (76) og Muhammad Rafiq (65) kjempet for livene sine da draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) tok seg inn i bønnerommet i Bærums-moskeen forrige lørdag. «Uante krefter» måtte hentes frem for å stoppe ham.

Nå nettopp

I et intervju med Aftenposten forteller Rafiq og Iqbal om dramaet som utspilte seg i de drøye 20 minuttene det tok fra gjerningsmannen skjøt seg inn i moskeen og frem til politiet var på stedet.

Rafiq, Iqbal og en mann i 40-årene sitter igjen i bønnerommet etter lørdagsbønnen da de plutselig hører skudd. Mannen i 40-årene løper ut hovedinngangen for å varsle, mens de to eldre mennene stiller seg langs veggen.

– Løsnet to skudd mot meg

Uniformert og med flere våpen kommer gjerningsmannen inn i bønnerommet, forteller de.

– Han så meg og løsnet to skudd mot meg. Jeg sto maks to meter fra ham, forteller Iqbal.

Rafiq handlet raskt, og forteller at han fikk tatt et hardt grep rundt gjerningsmannens overarmer. De to skuddene bommet på 76-åringen, og Rafiqs faste grep reddet trolig livet hans.

– Jeg fikk uante krefter og hoppet på mannen. Jeg tok et hardt grep rundt ham og klarte å felle ham. Han hadde minst tre våpen, som han mistet på gulvet. Han prøvde å få tak i våpnene og kjempet hardt for å komme seg løs. Jeg visste at jeg ville dø hvis jeg slapp ham. Derfor holdt jeg ham så hardt som jeg kunne, sier Rafiq.

Slo gjerningsmannen med riflen

Det oppstår et basketak mellom Rafiq og gjerningsmannen, som blant annet fører til at 65-åringen får en finger i øyet. Gjerningsmannen retter også slag mot ham, og for å forsvare seg må han slå tilbake, forklarer han.

Til Aftenposten forteller 76 år gamle Iqbal at han har flere sykdommer, og har hatt både slag og hjerteinfarkt. Det var derfor begrenset hva han klarte å bidra med i kampen mot gjerningsmannen.

– Han hadde en rifle hengende rundt seg som jeg tok fra ham da han lå nede. Jeg slo ham et par ganger med riflen, men jeg var ikke i stand til særlig mer, sier Iqbal til avisen.

TOK SEG INN HER: Gjerningsmannen tok seg inn i moskeen ved å skyte seg gjennom glassdøren i nødutgangen. Foto: Thomas Andreassen

Begge beskriver at terrorsiktede var klar til kamp. Politiet har tidligere opplyst at Manshaus var ikledd både vernevest og hjem, i tillegg til at han hadde med seg flere våpen.

Rafiq forteller om en veltrent gjerningsmann, som flere ganger var i ferd med å komme seg ut av 65-åringens faste grep. Likevel klarte han å holde ham nede.

Med hjelp fra et styremedlem i moskeen som kom til stedet mot slutten av dramaet, klarte de å binde gjerningsmannen med et tøystykke akkurat i det politiet kom til stedet.

Ifølge Aftenposten kom Iqbal til Norge i 1968, mens Rafiq flyttet til sønnen sin i Bærum i 2017.

HEDRET: Muhammad Rafiq (t.v.) og Muhammad Iqbal Javes ble torsdag hedret av politimester Beate Gangås for å ha overmannet gjerningsmannen under angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum lørdag. Foto: Oslo politidistrikt / Politiet

Manshaus i avhør hos politiet

Manshaus har etter pågripelsen nektet å forklare seg for politiet. Torsdag ble det imidlertid klart at han ville la seg avhøre.

Fredag møtte 21-åringen på politihuset på Grønland i Oslo.

– Han har sagt seg villig til å avgi en politiforklaring, så får vi se hvordan det går, sier forsvarer Unni Fries til VG på vei inn til avhøret fredag ettermiddag.

– Har det at han nå velger å avgi en forklaring sammenheng med at politiet vurderte å tvangsinnlegge ham?

– Nei, det har det ikke. Mitt inntrykk er at dette er helt frivillig fra hans side. Han ønsker og avgi en forklaring og var klar for det nå, sier forsvareren.

Fries ønsket ikke å uttale seg om klienten hennes nå knytter seg til handlingene han er siktet for, eller hvilken tilstand han er i.

21-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Publisert: 16.08.19 kl. 20:43