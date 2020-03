Corona-krisepakke: Permitterte får full lønn i 20 dager

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke som skal begrense folks økonomiske tap som følge av coronaviruset. Permitterte får full lønn i 20 dager.

I hele helgen har har finanskomitéen og de parlamentariske lederne på Stortinget forhandlet krisepakken. Like før klokken 09 mandag morgen ble partiene på Stortinget enige.

Et av tiltakene er at permitterte får full lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Staten dekker fra dag 3 til 20.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.

Regjeringen har allerede satt av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer.

Mer i omsorgspenger

De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.

– Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen, sa Mudassar Kapur (H), leder i Stortingets finanskomité, da partiene presenterte enigheten mandag morgen.

– De som er lærlinger og mister læreplassen og er engstelige må og få forutsigbarhet, de vil få en inntektssikring som er på nivå med det de hadde som lærlinger, sier Hadia Tajik (Ap).

Tosifret antall milliarder

Partiene vil gi regjeringen full støtte til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter.

– Staten tar en større del av regningen for permittering, sykepenger og omsorgspenger for å lette situasjonen i bedriftene, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Partiene sier de er glad for at regjeringen kom dem i møte på å utsette arbeidsgiveravgiften.

– Det har vært et viktig punkt i de pågående forhandlingene, sier hun.

Partiene har fått beregninger fra Finansdepartementet på hvor mye tiltakene vil koste, men ingen ville ut med noe konkret tall.

– Det er ikke noe tvil om at dette vil koste penger, men vi har sagt at vi er villige til å bruke de pengene som trengs for å løse denne krisen, sier Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur.

– Dette er svært dyrt. Veldig dyrt. Hvertfall et tosifret antall milliarder. Men det er umulig å beregne dette ettersom man ikke vet hvor mange som blir berørt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vil sikre kritisk infrastruktur

Utover tiltakene for privatpersoner vil Stortinget be regjeringen om å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.

De ber samtidig om at private flyplasser som en midlertidig løsning kompenseres for bortfall av luftfartavgifter.

Regjeringen bes også om å etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Partiene forhandler videre om nye tiltakspakker for næringslivet som skal diskuteres i Stortinget torsdag. Ap-nestleder Hadia Tajik sier opposisjonen vil komme med flere nye forslag da.

– At vi har fått til alt dette på litt over to dager lover godt for veien videre. Men det må enda kraftigere lut til for å redde også de bedriftene som allerede har en sunn økonomi, sier hun.

– Vi behandlet bare sosiale rettigheter i dag, mens det som handler om næringsliv, bransjer og bedrifter er ting som er til behandling nå på torsdag. Innen da vil det sikkert ha kommet flere initiativer fra regjeringen, og vi i opposisjonen vil også komme med flere fra vår side, sier Ap-nestlederen.

NHO: Dette er bare starten

– Alle må være klar over at dette bare er starten, vi trenger flere tiltak snart, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid i en epost til VG, etter enigheten om den første tiltakspakken i Stortinget.

– Det har enorm betydning at det er et samlet storting som nå presenterer dette. Denne helgen har vist hvordan norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne politiske samlingen styrker vår evne til å håndtere krisen fremover, legger Almlid til.

