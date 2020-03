Forskeren om «Debatten»-kritikken: – Jeg håper fokuset fremover kan være på sak og ikke person

Etter at forsker Gunhild Alvik Nyborg stilte opp på «Debatten» om coronaviruset har reaksjonene vært mange.

Gunhild Alvik Nyborg stilte tirsdag kveld i «Debatten» på NRK. OUS-legen har doktorgrad i farmako-epidemiologi, og sa at corona-situasjonen i Norge er ute av kontroll og mener det er på tide med full isolasjon av alle uten samfunnskritiske roller.

På sosiale medier har reaksjonene vært mange.

Til VG sier Nyborg at hun har fått en overveldende mengde positive tilbakemeldinger etter debattopptredenen:

– Det har vært overveldende mye positivt, og ikke noe negativt. Det har kommet mange forespørsler fra fagfolk som sitter sentralt i denne saken som ønsker å samarbeide, sier hun.

– Jeg håper fokuset fremover kan være på sak og ikke person.

Skal publisere faglig dokument

– Det har kommet kritikk rundt faktaopplysninger og påstander, og mange mener du sprer unødig frykt. Hva er din kommentar til dette?

– Alle faglige påstander og referanser er nedtegnet i et faglig dokument som jeg håper å få publisert snart, der alle kan ettergå påstandene mine. Jeg vil bare at vi alle nå skal samle oss og jobbe sammen for dette. Vi må jobbe mot et felles mål her alle sammen, og jeg håper som sagt det ikke blir for mye personfokus fremover.

Forskeren sier hun ikke har rukket å lese alt som står i mediene i etterkant av debatten, men forteller at hun har sett et behov for å varsle:

– Fordi det er en en veldig truende situasjon er budskapet truende, og jeg er klar over at det er vanskelig. men det er likevel bedre å vite og handle slik at man kan beskytte seg enn å ikke vite. Jeg har sett behovet for å varsle om en utvikling som er negativ.

– Dårlig fordeling av taletid

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Preben Aavitsland overlege ved Folkehelseinstiututtet deltok også i «Debatten» på NRK1. Sistnevnte har blant annet på sin Twitter-konto reagert på manglende taletid:

– Her var det dårlig fordeling av taletid. Dermed ble en rekke stridspunkter hengende i lufta, skriver han.

Han skriver videre i et svar: «Neida, men i de fleste debatter der man blir kritisert, får man en rimelig mulighet til å svare på kritikken».

Fredrik Solvang sier til VG at han er enig i at intervjuet og antall kritiske spørsmål, men sier at pressen, NRK og han selv i to uker har vært som mikrofonstativ for myndighetene.

– I lys av det håper jeg Preben Aavitsland kan tilgi at han akkurat denne gangen ikke fikk mest taletid og måtte vike for en stemme som ber dem endre kurs før det er for sent. Har Nyborg rett tror jeg alle forstår hvor ille ute vi er og at jeg og NRK praktiserte informasjonsplikten vår, sier han.

Publisert: 18.03.20 kl. 12:04 Oppdatert: 18.03.20 kl. 12:21

